La modella, dopo l’esperienza in Italia, è pronta a cominciare una nuova avventura.

Dayane Mello, modella brasiliana e naturalizzata italiana, pubblica un video molto accattivante sul suo profilo Instagram per parlarci della sua prossima apparizione sul piccolo schermo, ma questa volta all’estero. La showgirl infatti parteciperà al reality show brasiliano A fazenda, basato sul format televisivo svedese The Farm.

Il video è accompagnato da una lettera in cui l’ex gieffina manifesta il suo entusiasmo per la registrazione del programma: “è arrivato il giorno in cui realizzo un sogno molto desiderato: partecipare ad un reality show del mio paese!“. Precisa anche: “è un reality show del tutto diverso da ciò che ho già vissuto”.

Dichiara anche che sentirà la mancanza dei suoi parenti che l’hanno sempre sostenuta; ma il suo grazie è rivolto anche a tutti i suoi follower che fanno parte della sua “famiglia piena di amore”. Conclude poi il post con un messaggio grintoso: “Ora abbiamo bisogno di costruire una traiettoria, che percorreremo insieme in questi tre mesi. Che io viva intensamente e che colga tutti i momenti di questa opportunità meravigliosa!”.

Qui il video di introduzione a A Fazenda