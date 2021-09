Prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia svela i dissapori con la collega Caterina Balivo.

A quanto pare, l’astio tra le due conduttrici nasce nello stesso 1999, anno in cui Manila Nazzaro vince il concorso di Miss Italia mentre Caterina Balivo conquista “solamente” il terzo posto. Da quel momento in poi le due showgirl hanno preso due strade diverse, ma a quanto pare in tutti questi anni i contrasti sono continuati.

“Io non ho detto che sia una persona tremenda o cattiva… ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Ma non per questo è autorizzata a sminuirmi“. In effetti, stando al racconto della conduttrice (intervistata da Blogo), in diverse occasioni Caterina Balivo durante le trasmissioni non ha mai menzionato Manila Nazzaro direttamente per nome, ma chiamandola come “quella che ha vinto Miss Italia“. Altro fatto di cui l’accusa è quella di averle bloccato le ospitate in tv, per una mera questione di antipatia.

Potremmo aspettarci un confronto tra le due donne durante il Grande Fratello? L’ex modella risponde così: “Sarebbe bellissimo, così potrebbe spiegare perché ha sempre sminuito il mio lavoro. Non lo so se accadrà, non credo“. Pensate che Caterina e Manila chiariranno mai una volta per tutte i loro contrasti? Chi preferite tra le due?