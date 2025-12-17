Edoardo Vianello ricorda Ornella Vanoni a La Volta Buona con parole dure e critiche, rompendo il coro di omaggi alla cantante recentemente scomparsa.

Nella puntata del 17 dicembre 2025 di La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si è parlato non solo del delicato racconto dell’operazione d’urgenza subita da Anna Moroni, ma anche di un momento che ha sorpreso sia il pubblico che la conduttrice. Ospite del programma è stato Edoardo Vianello, che ha ricordato Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. Le sue parole, tuttavia, si sono distinte per il tono diretto e critico, rompendo il coro di omaggi affettuosi che si erano susseguiti nelle settimane precedenti.

Edoardo Vianello su Ornella Vanoni: la critica a La Volta Buona

Durante il dialogo con la conduttrice, Edoardo Vianello ha espresso un’opinione personale e inaspettata su Ornella Vanoni. “Premetto che a me non piaceva, il timbro di voce, mi dava anche un po’ fastidio“, ha dichiarato con estrema franchezza.

Nonostante abbia riconosciuto le doti artistiche della cantante, ha spiegato: “Devo dire che sul palco era straordinaria, affascinante. La cosa che ho notato in un suo spettacolo, era bella mentre cantava, finito di cantare e diventava sé stessa, si imbruttiva, era scostante“.

Un ricordo che ha colto di sorpresa anche Caterina Balivo, che ha reagito con una nota di disappunto, pur mantenendo rispetto per l’opinione dell’ospite: “Speravo in un ricordo diverso, ma tu sei sempre onesto…“.

“Vedevo una persona non sincera, sopravvalutata”

Proseguendo nel suo racconto, Edoardo Vianello ha condiviso anche un aneddoto personale che risale al periodo in cui conobbe Ornella Vanoni: “Io l’ho conosciuta quando era appena fidanzata con Lucio Ardenzi“, ha raccontato. “Stavano sempre a sbaciucchiarsi a tavola. Come persona era anche molto simpatica però quando la sentivo cantare, mi dava proprio fastidio perché vedevo una persona non sincera. Interpretava, faceva l’attrice“.

Secondo Vianello, la distanza tra l’immagine pubblica della cantante e la sua personalità autentica era troppo marcata. “Sopravvalutata“, ha concluso lasciando tutti stupiti in studio a La Volta Buona.