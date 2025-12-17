Patrizia Rossetti sorprende tutti: prima volta in tv con Marco Antonio Bellini dopo la rottura

Dopo aver parlato di un addio definitivo, Patrizia Rossetti torna in tv accanto a Marco Antonio Bellini. In studio arrivano chiarimenti, sorrisi e nuove parole sul loro rapporto.

Negli ultimi giorni, Patrizia Rossetti è tornata al centro dell’attenzione con parole che avevano lasciato poco spazio ai dubbi. La conduttrice aveva parlato della storia chiusa con Marco Antonio Bellini, un addio che sembrava definitivo e una delusione difficile da digerire. Eppure, a distanza di una sola settimana, qualcosa è cambiato. Il racconto si è arricchito di nuovi dettagli, smentite e sorrisi che hanno riaperto una pagina che molti credevano già archiviata.

Il chiarimento dopo la presunta rottura

Ospite di Storie di Donne al Bivio, Patrizia Rossetti si è presentata nello studio di Monica Setta con Marco Antonio Bellini, attore 37enne, seduto accanto a lei e insieme in tv per la prima volta. Una scena che ha sorpreso tutti, soprattutto perché solo pochi giorni prima la conduttrice aveva raccontato che “era finita” e che “lui l’aveva lasciata”.

A fare chiarezza è stato proprio Bellini, chiamato a spiegare cosa fosse successo davvero. “Io sono partito per Monte Carlo, avevo delle faccende da sbrigare. Oltre all’attore, faccio anche il broker finanziario”, ha raccontato, aggiungendo un dettaglio che ha contribuito al fraintendimento. “Le foto uscite su Novella 2000 mi hanno colpito, entusiasmato. Non me lo aspettavo”.

Marco Antonio ha poi voluto smentire l’idea di una sparizione improvvisa: “Un pochino la mancanza della Patty l’ho sentita, anzi più che un pochino e glielo ho sottolineato”. Parole che hanno fatto sorridere Patrizia, apparsa visibilmente serena e sollevata.

Patrizia Rossetti

La verità sul loro rapporto tra Patrizia Rossetti e il fidanzato più giovane

Nel corso della puntata, Marco Antonio Bellini ha ripercorso anche il legame che li unisce da tempo. “Conosco Patrizia da tanto tempo, in passato abbiamo fatto anche un servizio fotografico insieme. È una persona meravigliosa, ha un carattere forte, ma è dolcissima, con lei puoi fare qualsiasi cosa”, ha detto senza esitazioni.

Poi, la frase che ha riacceso le speranze di chi tifava per loro: “Mi sono preso questo tempo per staccare. Mi è mancata solo come amica? Io non mi sbilancio: diciamo che mi è mancata come affetto”. Nessun passo affrettato, ma nemmeno una chiusura netta.

La differenza d’età – 66 anni lei, 37 lui – non sembra essere un problema. “Ci troviamo bene”, ha precisato Patrizia Rossetti, mettendo un punto fermo alle possibili polemiche. E, nel finale, la dichiarazione che racchiude tutto il senso di questo ritorno insieme: “Io voglio vivere giorno per giorno”.