Anna Moroni operata d’urgenza alla testa: “Stavo per finire in coma”, come sta adesso

Anna Moroni torna a “La Volta Buona” dopo un’operazione d’urgenza alla testa. Il racconto in diretta con Caterina Balivo.

Dopo alcune puntate di assenza dal programma di Rai 1 “La Volta Buona”, Anna Moroni è tornata in studio, rassicurando il pubblico e la conduttrice Caterina Balivo, dopo un problema di salute. La celebre cuoca ha deciso di raccontare in prima persona quanto le è accaduto, condividendo con l’operazione di emergenza a cui si è sottoposta dopo una caduta

Anna Moroni torna a “La Volta Buona”: l’incidente

Anna Moroni ha spiegato che tutto è cominciato con una semplice uscita quotidiana: “Sono caduta perché ero andata al supermercato vicino casa. Sai le porte scorrevoli, mi si sono chiuse le porte e sono caduta“. In seguito alla caduta ha riportato un colpo alla testa: “Avevo un bozzetto (alla testa), ho chiamato il mio medico…“.

All’inizio non sembrava nulla di preoccupante, come ha riferito il medico e infatti la Moroni ha continuato a sentirsi bene e a partecipare regolarmente al programma.

Tuttavia, con il passare dei giorni, la situazione è cambiata: “Ad un certo punto, invece, ho cominciato ad avere mal di testa. L’ultima volta che sono venuta, ho chiamato il mio medico di base, quello che mi segue da sempre. Ha detto: ‘Vatti a fare subito una risonanza’“.

L’intervento di emergenza alla testa

La risposta non si è fatta attendere: “Ho chiamato la clinica immediatamente e la mattina alle 11 sono andata a fare questa risonanza, mi hanno operato alle 18.00 del pomeriggio alla testa. Avevo un ematoma“. “Stava per finire in coma“, ha aggiunto la conduttrice Caterina Balivo.

Il racconto di Anna Moroni è proseguito con i dettagli della degenza: “Sono stata una notte in terapia intensiva, la mattina sono rimasta immobile, il giorno dopo mi hanno messo in una poltrona e dopo due giorni sono tornata a casa e non avevo più mal di testa“. Fortunatamente, l’intervento si è risolto nel migliore dei modi e la cuoca ha potuto riprendere la sua attività televisiva con il consueto entusiasmo.