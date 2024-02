L’attrice ha raccontato a “Verissimo” la drammatica morte del genero Andrea, di soli 34 anni.

La perdita di un coniuge è sempre un evento straziante, ma quando avviene in giovane età e lascia dietro di sé una famiglia con figli piccoli, il dolore e il vuoto che ne conseguono sono difficili da colmare. È quello che ha vissuto Carolina, figlia dell’iconica attrice Ornella Muti, che ha dovuto fare i conti con la scomparsa prematura del marito Andrea Longhi nel 2020, all’età di soli 34 anni. La tragedia ha colpito la famiglia non molto tempo dopo la morte della madre di Andrea, aggiungendo un ulteriore strato di dolore a una situazione già di per sé devastante.

La terribile perdita

Ornella Muti, ospite a “Verissimo“, ha raccontato la battaglia del genero, Andrea Longhi, contro il tumore. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile sulla giovane famiglia, costituita dai due figli Alessandro e Giulia, di 9 e 7 anni, e dalla vedova Carolina, che nel 2020 si trovava a gestire la perdita del compagno di vita.

“Quello è stato ancora più faticoso. – ha detto l’attrice – Per una mamma vedere i propri figli soffrire è qualcosa di… almeno per me, perché quando non puoi fare nulla è una cosa che ti distrugge“.

Ornella Muti

“Ho visto Carolina soffrire moltissimo, – ha aggiunto Ornella – ho visto i suoi figli soffrire molto. Noi gli siamo stati tutti vicino, lei ha una grande famiglia intorno a sé, tra noi, i genitori e le sorelle del marito“.

L’attrice ha poi espresso tutto il proprio affetto e l’ammirazione per la forza con cui Carolina ha gestito una realtà tanto crudele, prendendosi cura dei suoi figli con determinazione e coraggio: “Carolina è stata forte, ha avuto un momento in cui era come se avesse preso una porta in faccia. Però si sta riprendendo, si è ripresa”.

“L’ammiro tanto – ha ammesso – perché occuparsi da sola di due bambini piccoli, che hanno perso il papà, quindi anche con qualche difficoltà… lei lo fa con tanta decisione, è proprio brava“.

Eccola a Verisismo.