Una presunta prova sui social ha fatto scatenare i fan degli Oriele: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme?

Rabbia e lacrime e qualche parola antipatica per dirsi addio. Eppure le cose potrebbero non essere proprio così, almeno non adesso. Stiamo parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, solamente pochi giorni fa, si erano lasciati in malo modo annunciando a tutti la rottura. Sui social, in queste ore, sarebbe però nata l’idea di un ritorno di fiamma dovuto ad alcune stories dei due ragazzi…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme?

La teoria secondo cui gli Oriele potrebbero essere tornati insieme e quindi che tra loro ci sia stato o ci sia in corso un ritorno di fiamma parte, naturalmente, dai social.

Entrambi i protagonisti hanno condiviso alcune stories su Instagram mentre si trovavano in palestra. Non una qualunque ma, pare, la stessa.

A confermarlo un terzo protagonista che, ignaro di tutto, pare essere presente nelle storie dei due. Daniele si è mostrato alle prese con un esercizio per le spalle e sullo sfondo della sua breve clip si vede, appunto, un ragazzo con maglietta bianca e pantaloncino rosso.

Oriana ha fatto più o meno lo stesso. Nella sua storia Instagram eccola impegnata con i glutei e, accanto a lei, quello che per tanti è lo stesso ragazzo visto nella clip di Dal Moro: maglietta bianca e pantaloncino rosso.

Per molti utenti, quindi, gli Oriele sono di nuovo insieme, per ora solo in palestra. Ma chissà che, invece, non ci sia sotto anche il cuore…

Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito tali rumors.

Di seguito anche il post Twitter di un utente che ha raccolto insieme due screen dalle stories dei ragazzi sostenendo la tesi del possibile ritorno di fiamma:

