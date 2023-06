Un accessorio che sta accompagnando Fedez da qualche tempo ha destato curiosità tra i seguaci. Si tratta del suo orologio… costosissimo.

Sui social si parla sempre di Fedez, si sa. Non è certo una novità. Ma questa volta nulla a che vedere con la famiglia Ferragnez o gli impegni di lavoro del rapper con il concerto LoveMi in programma il prossimo 27 giugno. Il web, infatti, ha notato un dettaglio particolare di Federico, in realtà un accessorio che ultimamente l’artista sta indossando con molta frequenza: un orologio. Sebbene all’apparenza possa sembrano un oggetto “da poco”, in realtà di tratta di un modello dal costo davvero super…

Fedez e il costo del suo orologio

A fare un focus sull’accessorio che Fedez sta indossano con frequenza in diversi momenti della sua giornata e anche in alcuni post recenti sui social è stato Sam di WatchIT, noto profilo di TikTok che analizza proprio questo genere di oggetti avendo grande esperienza sull’argomento.

“Sembra un modello dozzinale, uno di quelli che trovavi nel fustino del detersivo della lavatrice”, dice nel video condiviso sul social l’esperto. “Al contrario di quello di Lazza che è completamente in oro rosa”, aggiunge ancora Sam.

Le cose, invece, sono ben lontane dall’essere così. Infatti, “si tratta di un preziosissimo Richard Mille, in particolare del modello RM 65-01, un orologio realizzato con materiali eccellenti, leggerissimo e con un’ingegneria dell’orologeria inimmaginabile”.

Il costo dell’orologio, secondo quanto afferma l’esperto, è davvero non per tutti. Parliamo di 570 mila euro!

Di seguito il post di WhatchIt su Tik Tok:

