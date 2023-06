La giovane influencer sta per diventare madre e non nasconde le sue paure verso il giorno del parto. Le parole di Natalia Paragoni.

Sempre molto attiva sui social, la giovane Natalia Paragoni ha aperto una box domande per i fan dove ha risposto ad alcune delle loro curiosità. Non sono mancate, ovviamente, le domande sulla gravidanza e il parto che dovrebbe avvenire a fine estate o subito dopo. In tal senso, l’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di avere paura di ciò che sarà.

Natalia Paragoni e le paure per il parto

Natalia Paragoni

Tra le varie domande giunte all’influencer, come detto, anche quelle relative alla gravidanza ed in particolare al parto. Un utente le ha chiesto se avesse paura di questo momento e Natalia, senza vergogna o imbarazzo, ha ammesso: “Tanta paura”. Motivando queste parole così: “Sono una che vuole tenere tutto sotto controllo e non chiede mai aiuto”. E ancora: “Quindi sarà una bella sfida per me stessa”.

Tra le altre domande anche una a livello personale legata alla realizzazione personale. “Pensi di essere diventata la donna che sognavi o ti manca qualcosa?”, la domanda di un fan. La risposta è stata, anche in questo caso, molto sincera: “Non mi accontento mai. Ancora non sono la donna che sognavo. Ma piano piano ci sto arrivando”.

Successivamente ha dato qualche consiglio ad altre donne che, come lei, si trovano a vivere la loro prima gravidanza, confermandosi comunque molto attiva sui social e disponibile con i fan.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la gravidanza e il parto, accanto all giovane influencer ci sarà sempre il suo Andrea Zelletta che, come lei, non vede l’ora di diventare papà.

Di seguito un recente post Instagram della futura mamma:

