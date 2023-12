Dopo il Grande Fratello, Oriana Marzoli torna a far parlare anche per il continuo tira e molla in amore con Daniele Dal Moro.

Non è dato sapere se, in questo momento, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro le cose stiano andando bene. Dagli ultimi rumors pareva che la coppia si fosse, di nuovo, lasciata. L’ex gieffina, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato un po’ di questo ultimo periodo vissuto facendo capire come sia stata la sua storia ma anche altre nate e proseguite davanti alle telecamere di un reality o in generale della tv.

Oriana Marzoli, i social e l’amore

Oriana Marzoli

Come riportato da comingsoon, la Marzoli ha parlato attraverso il proprio canale YouTube facendo riferimento anche all’amore e a come i telespettatori e i fan vedano le coppie nate in un reality e in generale in televisione.

“Mi dispiace che i fan si affezionano e c’è un legame con la coppia perché piace molto, è l’idillio, quello che tutti vorrebbero. Pensano che tutto ciò che vedono sui social media sia reale”, ha spiegato la donna sottolineando di non riferirsi solo alla sua storia d’amore nata al Grande Fratello con Daniele Dal Moro.

“[…] Nei social media mostriamo sempre ciò che vogliamo mostrare. Quindi è necessario anche smettere di idealizzare le coppie che non lo sono. Cioè, va bene fino ad un certo punto, ma senza esagerare. Perché non tutto è ciò che uno mostra”, ha detto la bella Oriana.

Parlando di se stessa poi: “Sono cambiata molto anche a seguito dell’ultima esperienza che ho avuto in Italia. Come sapete, ho avuto un’ex con cui ho passato momenti difficili. Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico. Le relazioni non dovrebbero essere sempre una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale. Anche se è molto coinvolgente. Può essere difficile trovare una persona con cui ti senti bene”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna dove è presente anche Daniele Dal Moro: