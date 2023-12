La coppia Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ha annunciato il nome scelto per la bimba ormai prossima all’arrivo. Il dettaglio speciale.

Manca pochissimo all’arrivo della prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che sui social si sono mostrati piuttosto attivi nelle ultime ore. Proprio a cavallo delle feste di Natale, infatti, i due futuri genitori hanno annunciato il nome scelto per la piccola. Si tratta di una decisione molto particolare che lega la bambina, ancora di più, a mamma e papà.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: il nome scelto della figlia

Andrea Cerioli

Attraverso un tenerissimo post su Instagram, Cerioli e la Cirrincione hanno condiviso con i loro fan la scelta del nome della piccola bimba ormai in arrivo. Sebbene qualcuno abbia interpretato il loro messaggio come un modo per annunciarne la nascita – non sembra sia accaduto ancora -, in tanti hanno sottolineato come i due, in realtà, abbiano voluto solo rendere noto il nome scelto per la piccola.

Si tratta di una decisione decisamente speciale visto che la bambina porterà le stesse iniziali dei genitori A e C. La figlia di Cerioli e della Cirrincione, infatti, si chiamerà Allegra Cerioli.

Gli utenti di Instagram, infatti, hanno subito notato il dettaglio speciale per la bella famiglia: “Wow, avete scelto A.C. Quindi sarà AC + AC + AC, una cosa dolcissima”.

Papà, mamma e figlia, quindi, avranno le stesse iniziali. Una scelta voluta e che ha generato, evidentemente, diversi commenti positivi. Nel contenuto condiviso dalla coppia, invece, un tenero messaggio: “Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere

il miglior riassunto della tua vita… Buon Natale amore mio”. Il tutto accompagnato da una dolce emoticon di un cuore che esprime, senza dubbio, gli attuali sentimenti dei futuri genitori.

Di seguito anche il post Instagram della coppia dove si possono leggere anche i tantissimi commenti ricevuti dai fan: