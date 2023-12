Caos al Grande Fratello dove una nuova frase inopportuna di Anita Olivieri, dopo quelle del passato, ha scatenato l’ira social.

Sta facendo molto discutere al Grande Fratello Anita Olivieri. La ragazza, già più volte presa di mira dai telespettatori e dal mondo del web per alcune frasi inopportune, si è resa protagonista di alcune nuove dichiarazioni decisamente non consone alla tv e sicuramente di poco rispetto verso il prossimo. La concorrente del reality, infatti, si è spinta con una sorta di battuta infelice legata agli individui che soffrono di Parkinson.

Anita Olivieri, la frase sul Parkinson al Grande Fratello

Mentre si trovava davanti allo specchio con Fiordaliso e Rosy, Anita si è lasciata andare ad una frase molto contestata che, al netto anche di quelle passate, ha generato, fuori dal programma, diversa polemica.

Le tre donne stavano provando alcuni passi di danza a ritmo di musica quando la Olivieri ha detto: “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo”. Il riferimento è stato fatto, ovviamente, per sottolineare come tutte e tre le dame non fossero brave a fare i passi a ritmo di musica e come risultassero incerte e “tremolanti”.

Un riferimento, appunto, alla nota malattia che, purtroppo, causa i tremori e altre problematiche motorie. Proprio per questo modo di essere indelicata, Anita è stata molto attaccata. “Ora buttatela fuori”, “Ancora parla in questo modo. Cacciatela dal GF”, sono alcuni dei commenti che possono leggersi sui social.

Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti oppure no.

