A causa di infortuni o di scelta tecnica, sono tanti i campioni dello sport italiano che non partecipano alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Giocare un’Olimpiade è il sogno di gran parte degli sportivi, c’è chi dedica anni e anni di intensi allenamenti per poter essere protagonista ai Giochi e, magari, salire anche sul podio con una medaglia al collo. Non sempre però i sogni si avverano, a volte interviene la malasorte attraverso degli infortuni a rendere vani anni di sacrifici, a volte invece sono le scelte dei commissari tecnici. Vediamo ora chi sono i migliori atleti italiani che all’ultimo hanno dovuto rinunciare al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Olimpiadi di Tokyo 2021: gli atleti italiani infortunati

Tra i forfait dell’ultimo momento c’è quello di Matteo Berrettini. Solamente poche settimane fa il tennista romano è arrivato in finale al prestigioso Torneo di Wimbledon (nessun italiano ci era mai riuscito), arrendendosi solamente a Novak Djokovic. Purtroppo a causa di un problema muscolare non è potuto partire per il Giappone.

Matteo Berrettini

Un problema alla schiena ha invece bloccato Francesco Molinari, stella del golf italiano. “Sto cercando di trovare le parole giuste, ma non le trovo. Ho un problema alla schiena che mi ha frenato per buona parte della stagione e che adesso sfortunatamente mi impedisce di rappresentare il mio Paese nella più importante manifestazione sportiva al mondo. Farò il tifo per tutti gli atleti italiani sperando di poter essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro” ha scritto su Instagram.

Un infortunio ha bloccato alla vigilia dei Giochi di Tokyo 2020 anche Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May, che è una promessa a livello mondiale nel salto in lungo.

Olimpiadi di Tokyo 2021: gli atleti italiani esclusi

Ci sono poi gli atleti che non parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per scelta tecnica, è il caso dei cestiti Marco Belinelli e Luigi Datome. I due ex NBA avevano scelto di non partecipare al Torneo preolimpico che l’Italia ha poi vinto, il ct Meo Sacchetti ha quindi preferito confermare il gruppo protagonista in Serbia con la sola aggiunta di Danilo Gallinari.

Non partecipata alle Olimpiadi, ma per scelta personale, neanche il tennista Jannik Sinner, che ha spiegato di preferire lavorare per migliorare dopo i risultati deludenti degli ultimi tornei.