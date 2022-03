C’è un vincitore per l’inno che sarà delle Olimpiadi invernali 2026: a trionfare è Arisa con la sua canzone.

Un anno particolarmente fortunato per la cantante italiana Arisa: dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, il suo brano ha vinto come inno per le Olimpiadi invernali 2026.

Nel corso della terza serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, infatti, Amadeus ha ospitato Malika Ayane e Arisa, che si sono esibite con le due canzoni in sfida: Un po’ più in là e Fino all’alba.

Queste erano le prescelte per concorrere a diventare l’inno delle Olimpiadi, che si terranno tra Milano e Cortina nel febbraio del 2026. Dopo grande attesa, l’esito delle votazioni è stato finalmente svelato: Arisa vince con Fino all’alba, scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale di Cittadina.

Il pezzo è risultato vincitore di un contest lanciato dal Ministero della Cultura che ha coinvolto le Bande civili e militari e i Conservatori italiani. La direzione artistica è stata affidata al grande Maesto Peppe Vessicchio.

