Il processo a Benno sta per iniziare, l’uomo è accusato di aver ucciso i genitori ma per il padre gli è stato riconosciuto seminfermo di mente.

Il processo a Benno Neumair per l’omicidio del padre e della madre sta per iniziare. L’uomo rischia l’ergastolo ma molta differenza potrebbe fare la perizia psichiatrica che gli riconosce diversi disturbi. A quanto pare, al momento dell’omicidio del padre Benno non era capace di intendere e volere mentre era lucido nel momento in cui ha ucciso la madre.

I disturbi psicologici di Benno Neumair

Ha ucciso Laura Perselli e Peter Neumair, Benno Neumair i suoi genitori e lo ha fatto con una freddezza e un controllo impressionante. La perizia psichiatrica gli ha attribuito diversi disturbi come la mancanza di empatia, il narcisismo, l’egocentrico, l’egoriferito e disturbo antisociale di personalità. A quanto pare, il killer non era lucido quando ha ucciso il padre ma lo era perfettamente quando ha posto fine alla vita della madre, testimone del delitto.

Come riporta Fan Page il movente è anche economico: “Sicuramente è stata di tipo economico la spinta che ha portato un giovane ragazzo di trent’anni a macchiarsi di uno tra i più orribili dei delitti. In particolare, il mito del benessere ottenuto senza troppi sacrifici è stato capace di alimentare il conflitto familiare al punto da percepire l’eliminazione fisica di entrambi i genitori come l’unico mezzo per raggiungerlo.”

