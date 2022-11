Ogni volta di Vasco Rossi è una delle canzoni più belle del panorama musicale italiano: scopriamo il testo e il significato.

Vasco Rossi è uno dei pochi cantanti che riesce a riunire ai suoi concerti diverse generazioni. Apprezzato da grandi e piccini, il rocker di Zocca ha regalato ai fan testi unici. Tra questi c’è Ogni volta, scritto quarant’anni fa. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

Ogni volta di Vasco Rossi: il significato della canzone

Considerata una delle canzoni più belle di Vasco Rossi, Ogni volta è uscita nel lontano 1982. Anche se sono passati quarant’anni da quel momento, il brano viene quotidianamente trasmesso dalle emittenti radiofoniche. Conosciuta dalle vecchie generazioni e amata anche dalle nuove, la canzone ha un significato profondo perché è dedicata al padre del rocker di Zocca. Il signor Carlino, di professione camionista, è morto nel 1979 per un malore improvviso. “Il mio primo grande dolore. Non ero pronto. (…) È stato come cadere a terra e rialzarmi, improvvisamente adulto“, ha dichiarato più volte Vasco parlando del lutto.

“E ogni volta che viene giorno

Ogni volta che ritorno

Ogni volta che cammino e

Mi sembra di averti vicino

Ogni volta che mi guardo intorno

Ogni volta che non me ne accorgo

Ogni volta che viene giorno“.

Rossi elenca, quasi in modo estenuante, tutte e volte che avverte la mancanza del padre. La ripetizione di “Ogni volta” indica alla perfezione la sofferenza che ha provato il Blasco dopo la morte del genitore. La sua figura è stata fondamentale nella sua vita e non può fare altro che maledire il giorno che l’ha perso.

“E ogni volta che non sono coerente

E ogni volta che non è importante

Ogni volta che qualcuno si preoccupa per me

Ogni volta che non c’è

Proprio quanto la stavo cercando

Ogni volta“.

Ogni volta di Vasco Rossi resta una delle dediche d’amore rivolte al genitore di sesso maschile più emozionanti di sempre. Seppur ripetitive, le strofe riescono a descrivere una mancanza che toglie il fiato.

Ecco il video di Ogni volta di Vasco Rossi:

Ogni volta di Vasco Rossi: il testo della canzone

E ogni volta che viene giorno

Ogni volta che ritorno

Ogni volta che cammino e

Mi sembra di averti vicino

Ogni volta che mi guardo intorno

Ogni volta che non me ne accorgo

Ogni volta che viene giorno

E ogni volta che mi sveglio

Ogni volta che mi sbaglio

Ogni volta che sono sicuro e

Ogni volta che mi sento solo

Ogni volta che mi viene in mente

Qualche cosa che non c’entra niente

Ogni volta

E ogni volta che non sono coerente

E ogni volta che non è importante

Ogni volta che qualcuno si preoccupa per me

Ogni volta che non c’è

Proprio quanto la stavo cercando

Ogni volta

Ogni volta quando

E ogni volta che non c’entro

Ogni volta che non sono stato

Ogni volta che non guardo in faccia a niente

E ogni volta che dopo piango

Ogni volta che rimango

Con la testa tra le mani

E rimando tutto a domani

