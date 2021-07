Un po’ over, un po’ slim, l’autunno/inverno 2021 di Off-White è un caleidoscopio di forme, tutte da indossare.

Una collezione See you Buy Now, vedi adesso e acquista adesso, un shopping pret a porter che permette di iniziare a scegliere i capi che animeranno il nostro prossimo inverno, ma soprattutto Virgil Abloh lancia l’invito a sperimentare, divertirsi, a giocare con la moda che non è altro un Laboratory of Fun, come si intitola la collezione autunno/inverno 2021-2022 di Off White.

A fare da cornice alla sfilata un vero e proprio show, che si è concluso con tanto di concerto tenuto da M.I.A, mescolando così arti che dialogano tra loro, una lezione che Virgil Abloh, fondatore del marchio, ha imparato dall’architettura e ha portato nella moda. La collezione invernale infatti è un richiamo proprio alla sua formazione e al suo passato.

Off White autunno/inverno 2021-2022: look monocromatici e abiti squadrati

Silhouette squadrate dall’architettura precisa, negli abiti quanto nei completi con blazer, il laboratorio di Off White è una sfida sorprendente alla forma, allo spazio, alle possibilità espressive di un tessuto sul corpo, ed è in questa sperimentazione che si riassume l’essenza di una collezione che guarda alle radici di Virgil Abloh: “Questa collezione parla delle mie radici come architetto. Simboleggia un’evoluzione nell’approccio di Off-White, che continua a indagare i confini non più netti tra diverse discipline e ispirazioni. Si tratta di spingere l’estetica in un racconto, in uno spazio di esplorazione profonda”, come ha affermato lo stilista.

Volti amatissmi della moda, come Bianca Balti e Bella Hadid indossano i pezzi forte della collezione: l’abito blu elettrico, mini, rigoroso, che diventa tutt’uno con la silhouette ma conservando dinamicità nonostante il tessuto ci voglia convincere del contrario, in look monocromatico che mette da parte motivi ed effetti grafici, da sempre ricorrenti nelle ultime collezione di Off-White, e che sono il segno di un marchio sta sperimentando nuove strade. Ed intanto appuntiamo la prima tendenza, dall’armocromia il prossimo inverno si prospetta in giochi di monocromia.

Tendenze per il prossimo autunno/inverno 2021: i look inspo Off White

Nella sfilata Off-White abbiamo già individuato quelli che saranno probabilmente i pezzi forti di stagione: i capi in similpelle, come blazer, gonne e pantaloni colorati saranno da poter indossare tutti insieme, da abbinare ad un paio di stivali, per un leather look riletto in chiave pop con nuance accese e sgargianti.

Chissà che anche le jumpsuit non le indosseremo per lo più in similpelle, ma in alternativa non ci dispiace glitterata con sobrietà in una versione nude, quasi fosse una seconda pelle. Super chic con un paio di décolleté, o da rendere sportiva con un paio di sneakers. Con gli accessori invece forse Abloh segue la scia del color oro e ben in vista, magari ispirato da Schiaparelli: il set di orecchini e bracciali, quasi scultorei, indossati da Bianca Balti, ci svela che i bijoux domineranno la scena nei nostri look.