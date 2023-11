Il significato della canzone Odio di Michele Bravi: quello che c’è da sapere sul testo del singolo del cantante umbro.

Michele Bravi ha dato il via a una nuova pagina della sua carriera musicale. Ad anticipare il suo nuovo album è stato pubblicato il 27 ottobre il primo singolo Odio. Una canzone che ci presenta un’evoluzione nella poetica di Bravi, sia dal punto di vista musicale che da quello testuale.

Ancora una volta Bravi analizza infatti un aspetto del sentimento d’amore, analizzando però l’aspetto più negativo di questo sentimento, quella dipendenza che può diventare una debolezza, fino a distruggere ogni tipo di affetto.

Odio di Michele Bravi: il significato della canzone

A due anni dall’uscita dell’album La geografia del buio, disco in cui è contenuto il brano L’inverno dei fiori, presentato a Sanremo nel 2021, il cantautore di Città di Castello torna dunque in rotazione musicale con una nuova canzone.

Odio è una canzone che parla d’amore, ma in un senso in cui non siamo abituati. Senza alcun accenno di romanticismo banale, senza aggrapparsi alla retorica, il nuovo brano di Bravi si descrive una relazione basata su sentimenti confusi e molto difficili da riconoscere.

MICHELE BRAVI

Una storia che prosegue, come un turbine, spazzando via tutto, creando una dipendenza fatta di emozioni totalizzanti che culminano nel sentimento che più di tutti proviamo a negare: l’odio. Un testo dal significato profondo che cerca di fotografare un rapporto disfunzionale, che fa male sia al protagonista che al proprio partner.

Spiega lo stesso Michele: “Odio è una canzone sulla spietata dipendenza dal corpo dell’altro. La declinazione più ossessiva del racconto d’amore, che nel disco troverà tutte le sue traduzioni“. Probabilmente il significato stesso di questa canzone diventerà dunque ancora più chiaro se rapportato con gli altri brani che faranno parte del prossimo progetto discografico dell’ex vincitore di X Factor.

Odio di Michele Bravi: il testo della canzone

Quanto ti odio, ti odio, ti odio, ti odio

Perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo

E più ti guardo, più capisco quanto sei bugiardo

E vorrei andarmene, ma il punto è che non riesco a farlo

E di sicuro con lui lo penso tutte le volte

Facevate l’amore per tutta la notte

