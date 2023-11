Com’è e dove si trova la casa di Alberto Matano? Il conduttore de La vita in diretta vive in una dimora bellissima con il marito Riccardo.

Conduttore molto amato de La vita in diretta, nonché vincitore degli ascolti nella sua fascia oraria, Alberto Matano abita in una bellissima casa con il marito Riccardo Mannino. Vediamo dove si trova la dimora e quale stile hanno scelto il giornalista e il suo principe azzurro per arredarla.

Alberto Matano: la sua casa è elegante come lui

Classe 1972, Alberto Matano è nato il 9 settembre a Catanzaro. Ha ben presto lasciato la terra natale per dedicarsi alla sua più grande passione: il giornalismo. Dopo essere stato per anni mezzobusto del TG1, nel 2019 è passato alla conduzione de La vita in diretta, ottenendo un enorme successo. Per chiari motivi lavorativi, ha scelto di vivere a Roma. Non conosciamo la zona in cui si trova la sua casa, ma sappiamo che la divide con il marito Riccardo Mannino, sposato l’11 giugno 2023 con una cerimonia celebrata dall’amica Mara Venier.

Anche se è molto riservato, Alberto ha condiviso qualche scatto della sua dimora sui social. L’appartamento è elegante proprio come lui, sobrio, senza dettagli ad effetto ‘wow’. Questo, ovviamente, non significa che sia una casa anonima. Il colore predominante è il bianco, che dona grande luminosità ad ogni ambiente.

La casa di Alberto Matano: il pezzo forte è il balcone

Un dettaglio della casa che salta subito all’occhio è la passione per le piante di uno dei due padroni di casa. Alberto o Riccardo devono avere il pollice verde perché in ogni angolo dell’appartamento si possono notare punti dedicati al verde.

Tra gli ambienti che maggiormente finiscono sui social troviamo la cucina, dotata di elettrodomestici di ultima generazione. D’altronde, Matano non ha mai nascosto di essere un ottimo cuoco: il piatto che gli riesce meglio è la pasta cacio e pepe.

Considerando che sia Alberto che Riccardo sono amanti del fitness, la dimora vanta anche una stanza dedicata agli allenamenti. La chicca in più, però, è il meraviglioso balcone: è qui che i due si rilassano dopo una lunga giornata di lavoro.