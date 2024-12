Oceania: ecco la colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le canzoni di Oceania, il film d’animazione della Disney che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.

Nel 2016 usciva nelle sale cinematografica Oceania, film d’animazione della Disney diretto da Ron Clements e John Musker con protagonista la giovane Vaiana, la figlia del capo di un’isola della Polinesia impegnata in un’avventura magica. Così come tutti i film d’animazione della Walt Disney, anche questo è caratterizzato da una colonna sonora certamente che sa conquistare il pubblico A comporla è stata Mark Mancina, nella versione Italian i testi sono stati adattati da Lorena Brancucci con la partecipazione di Sergio Sylvestre e di Rocco Hunt. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Oceania.

Le canzoni di Oceania: la colonna sonora del film

Qui di seguito tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Oceania nella versione italiana del film:

Ogni mio passo – Angela Finocchiaro, Chiara Grispo, Micaela Incitti, Roberto Pedicini ed Elisa Rinaldi

Oltre l’orizzonte – Chiara Grispo

La strada di casa – Luca Velletri, Daniele Vit ed Opetaia Foa’i

Oltre l’orizzonte (Reprise) – Chiara Grispo

Tranquilla! – Fabrizio Vidale

Lo splendente Tamatoa – Raphael Gualazzi, Nicola Gargaglia ed Ermavilo

Io sono Vaiana – Angela Finocchiaro e Chiara Grispo

Tu sai chi sei – Chiara Grispo, Vai Mahina, Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i e Matthew Ineleo

La strada di casa (Finale) – Luca Velletri, Daniele Vit ed Opetaia Foa’i

Prego (versione dei titoli di coda) – Sergio Sylvestre e Rocco Hunt

Oceania: la colonna sonora completa del film

Qui di seguito la colonna sonora completa di Oceania, con anche i brani della versione originale:

1 Tulou Tagaloa

00:52 Olivia Foa’i

2 An Innocent Warrior

01:37 Vai Mahina, Sulata Foai-Amiatu, Matthew Ineleo

3 Ogni mio passo (Da “Oceania”/Colonna Sonora Originale)

03:30 Angela Finocchiaro, Chiara Grispo, Micaela Incitti, Roberto Pedicini, Elisa Rinaldi

4 Oltre l’orizzonte (di “Oceania”/Colonna Sonora Originale)

02:43 Chiara Grispo

5 La strada di casa

02:21 Luca Velletri, Daniele Vit, Opetaia Foa’i

6 Oltre l’orizzonte (Reprise)

01:27 Chiara Grispo

7 Tranquilla! (Da “Oceania”/Colonna Sonora Originale)

02:44 Fabrizio Vidale

8 Lo splendente Tamatoa

03:05 Raphael Gualazzi, Nicola Gargaglia, Ernesto Brancucci

9 Logo Te Pate

02:10 Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i, Talaga Steve Sale

10 Io sono Vaiana

02:43 Angela Finocchiaro, Chiara Grispo

11 Tu sai chi sei

01:13 Chiara Grispo, Vai Mahina, Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i, Matthew Ineleo

12 La strada di casa (Finale)

01:09 Luca Velletri, Daniele Vit, Opetaia Foa’i

13 How Far I’ll Go (Alessia Cara Version)

02:54 Alessia Cara

14 You’re Welcome (Jordan Fisher/Lin-Manuel Miranda Version)

02:17 Jordan Fisher, Lin-Manuel Miranda

15 Prego

02:17 Sergio Sylvestre, Rocco Hunt

16 Prologue

02:25 Mark Mancina

17 He Was You

00:51 Mark Mancina

18 Village Crazy Lady

00:46 Mark Mancina

19 Cavern

02:05 Mark Mancina

20 The Ocean Chose You

01:18 Mark Mancina

21 The Hook

01:10 Mark Mancina

22 Battle of Wills

03:11 Mark Mancina

23 Kakamora

04:33 Mark Mancina

24 Wayfinding

01:52 Mark Mancina

25 Climbing

00:55 Mark Mancina

26 Tamatoa’s Lair

02:46 Mark Mancina

27 Great Escape

01:00 Mark Mancina

28 If I Were the Ocean

03:02 Mark Mancina

29 Te Ka Attacks

01:41 Mark Mancina

30 Maui Leaves

02:05 Mark Mancina

31 Heartache

00:39 Mark Mancina

32 Untitled Track 32

01:02 Mark Mancina

33 Sails to Te Fiti

05:46 Mark Mancina

34 Shiny Heart

00:37 Mark Mancina

35 Untitled Track 35

01:03 Mark Mancina

36 Hand of a God

00:30 Mark Mancina

37 Voyager Tagaloa

00:57 Mark Mancina

38 Toe Feiloa’i

01:23 Mark Mancina

39 Navigating Home

00:47 Mark Mancina

40 The Return to Voyaging

01:02 Mark Mancina