Nuovo codice della strada: ecco tutte le regole e le sanzioni previste

Il nuovo codice della strada ha tolleranza zero per chi abusa di alcol e/o droga e per chi utilizza lo smartphone alla guida.

Tolleranza zero: è questa la frase con cui possiamo descrivere brevemente il nuovo codice della strada. Rispetto al passato, le norme sono state inasprite in tutti i campi: dall’abuso di sostanze stupefacenti all’utilizzo del monopattino, passando per il superamento dei limiti di velocità. Vediamo tutte le regole che dovremmo rispettare quando ci mettiamo alla guida.

Nuovo codice della strada: cosa cambia rispetto al passato

Entrato in vigore sabato 14 dicembre 2024, il nuovo codice della strada è volto a garantire una maggiore sicurezza stradale. Come specificato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, le norme sono state inasprite soprattutto per quel che riguarda: uso dei cellulari alla guida, tasso alcolemico e stupefacenti, biciclette, monopattini e un corretto utilizzo degli autovelox.

Senza ombra di dubbio, la novità più grande è l’introduzione dell’ergastolo della patente per quanti si mettono al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e commettono reati gravi. Parliamo, ad esempio, di persone che, oltre a essere drogati, non si fermano a prestare soccorso dopo un incidente. In casi come questi, oppure in presenza di recidive, scatta la revoca definitiva della patente.

La sospensione della patente, invece, va da 7 a 15 giorni per chi infrange il nuovo codice della strada, con una decurtazione di 20 punti per le seguenti infrazioni: superamento dei limiti di velocità (tra 10 e 40 km/h), passaggio al semaforo rosso, inversione di marcia dove vietato, sorpasso vietato o a destra, mancata precedenza, mancato rispetto all’alt di un agente, distanza di sicurezza non rispettata e circolazione contromano.

Le infrazioni che causano la sospensione del documento di guida non sono finite qui: mancato o irregolare uso del casco su ciclomotori e motoveicoli e uso mancato o irregolare dei sistemi di ritenuta (come i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono. Se si commette uno di questi errori e allo stesso tempo si causa un incidente, i giorni di sospensione raddoppiano.

Nuovo codice della strada: tolleranza zero per i bevitori

Il nuovo codice della strada prevede anche una doppia sospensione per gli automobilisti che commettono un’infrazione legata all’uso scorretto di smartphone & Co. e hanno meno di 20 punti sulla patente. Nello specifico, sono previsti:

ritiro della patente per una settimana se il conducente è in possesso un numero di punti della patente superiore di 10 ma inferiore a 20 (al di sotto di questa soglia è prevista la sospensione della patente di 15 giorni);

da 250 a 1.697 euro e sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi per la prima infrazione;

da 350 a 2.588 euro, sospensione patente da 1 a 3 mesi e decurtazione da 8 a10 punti in caso di recidiva.

Tolleranza zero per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, tanto che se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, scatta l’arresto da 6 mesi e un anno, una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni.

Con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la sanzione è tra 573 e 2.170 euro con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi, mentre se è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro si incorre nella doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (ossia arresto fino a 6 mesi e multa da 800 a 3.200 euro) e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. A prescindere dal tasso alcolemico, è sempre prevista una decurtazione di 10 punti dal documento di guida.

Gli automobilisti recidivi, cioè già pizzicati ubriachi al volante, hanno il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida e sono obbligati ad avere l’alcolock sull’auto. Si tratta di un dispositivo simile all’etilometro, che però impedisce all’auto di mettersi in moto se l’autista ha assunto bevande alcoliche.

Norme inasprite anche per droghe ed eccessi di velocità

Con il nuovo codice della strada si inaspriscono anche i controlli nei riguardi dei consumatori di sostanze stupefacenti. Per essere sanzionati, i guidatori non dovranno più essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà la loro positività al test salivare. In questi casi scatta la revoca della patente per tre anni.

Gli eccessi di velocità saranno puniti con una multa da 173 a 694 euro tra i 10 km/h e i 40 km/h di superamento, che sale tra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni per violazioni all’interno di un centro abitato. Aumentano le sanzioni per alcune infrazioni, come la sosta: nei parcheggi per disabili da 330 a 990 euro, nelle corsie o fermate degli autobus da 165 a 660 euro.

Sul versante dei monopattini e delle bici elettriche, le nuove norme prevedono una velocità massima rispettiva di 50 km/h e 30 km/h. I monopattini devono essere dotati di assicurazione, targa e frecce obbligatorie e i guidatori di qualunque età devono indossare il casco. Per la mancata assicurazione, la sanzione va da 100 a 400 euro, mentre per le frecce & Co. si va da 200 a 800 euro.

Infine, gli autovelox possono individuare sia il superamento dei limiti di velocità che la mancata revisione del veicolo, ma sono vietati sotto i 50 all’ora in città, nelle strade urbane e nelle strade extraurbane sotto i 90 all’ora. Questi dispositivi devono essere ben segnalati, con un cartello posto ad almeno un chilometro di distanza dal macchinario stesso.