Viste le tante varianti, fare una lista completa dei cocktail è quasi impossibile: ecco l’elenco della International Bartenders Association.

Al mondo esistono davvero tantissimi cocktail e altrettante varianti, per cui fare una lista esaustiva è pressoché impossibile. Nonostante tutto, l’elenco stilato dalla International Bartenders Association aiuta a capire quali sono le bevande che si possono ordinare sia in Italia che all’estero senza paura di essere fraintesi.

Lista dei cocktail: quanti ce ne sono al mondo?

Un tempo i cocktail erano destinati soprattutto al consumo serale, mentre oggi sono parecchio gettonati anche per gli aperitivi. Dall’amatissimo Spritz al Negroni, passando per il Bellini e il Gin Tonic: sono davvero tante le bevande che vengono preparate e shakerare da barman più o meno esperti. Alcune ricette sono nate in Italia, mentre altre sono tipiche di altri Paesi. In ogni modo, è bene sottolineare che fare una lista esaustiva è a dir poco impossibile perché posto che vai, cocktail che trovi. Di conseguenza, anche del semplice Spritz si potrebbero trovare diverse varianti. Di seguito, una lista delle bevande alcoliche ‘accettate’ a livello internazionale:

Alexander;

Americano;

Angelo azzurro;

B52;

Bacardi;

B&B;

Bellini;

Black Russian;

Bloody Mary;

Brandy Egg-Nog;

Bronx;

Buck’s Fizz;

Bull Shot;

Caipirinha;

Caipiroska e Caipiroska alla fragola;

Champagne cocktail;

Martini Cocktail;

Cocktail Rose;

Cosmopolitan;

Dry Manhattan;

French Connection;

Garibaldi;

Gibson Cocktail;

Gimlet;

Gin & French;

Gin & It;

Gin Fizz;

Godfather;

Gin Tonic;

Godmother;

Golden Cadillac;

Golden Dream;

Grasshopper;

Harvey Wallbanger;

Horse’s neck;

Hugo o Ugo spritz;

Irish Coffee;

John Collins;

Kamikaze;

Kir;

Kir Imperial;

Kir Royale;

Manhattan;

Margarita;

Martini Vodka o Vodkatini;

Medium o Perfect Manhattan;

Mojito;

Moloko;

Moscow Mule;

Negroni;

Old fashioned;

Paradise;

Perfect Martini o Medium Martini;

Pina Colada;

Planter’s punch;

Porto Flip;

Rob Roy;

Rusty Nail;

Screwdriver;

Sex on the Beach;

Sidecar;

Singapore Sling;

Spritz;

Stinger;

Sweet Martini;

Tequila Sunrise;

Whiskey Sour;

White Lady;

White Russian Cocktail;

Zombie.

L’elenco dei drink alcolici appena fatto è stato stilato dalla International Bartenders Association (IBA), ma, come già sottolineato, non può essere considerato esaustivo. In ogni modo, i cocktail citati sopra sono, in gran parte, quelli che troverete nei menù di locali nazionali e non.

Quali sono i cocktail più consumati in Italia?

Tra i nomi dei cocktail citati in precedenza, non tutti vengono largamente consumati in Italia. Ovviamente, ci sono appassionati che potrebbero averli provati tutti, ma soltanto alcuni vanno per la maggiore. Inoltre, è bene sottolineare che anche i drink subiscono le mode del momento. L’Angelo azzurro, ad esempio, era di tendenza vent’anni fa, mentre oggi viene ordinato raramente. Le bevande più richieste in Italia sono:

Spritz

Negroni

Moscow Mule

Caipiroska

Martini Cocktail

Gin Tonic

Irish Coffee

Mojito

Pina Colada

Cosmopolitan

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG