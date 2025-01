Città dove andare dopo una delusione d’amore: nella top 10 ci sono due località italiane

In quale città andare dopo una delusione d’amore? Se non sapete quale scegliere, ecco la classifica delle 10 località migliori.

Sapete che esiste una classifica delle città adatte per curare una ferita del cuore? No, non parliamo di mete che vantano ottimi reparti di chirurgia cardiaca, ma di località in grado di risollevare le persone che soffrono a causa di una delusione d’amore. Vediamo dove andare se si è single e con il morale sotto i piedi.

Città dove andare dopo una delusione d’amore

Le delusioni d’amore sono dure da mandare giù, specialmente quando ci sono in ballo sentimenti forti. Se siete affranti e non sapete cosa fare per risorgere dalle ceneri, la piattaforma di ricerca Journo Report vi dà una mano con la classifica delle città dove andare dopo una rottura o un due di picche. In effetti, curare il mal d’amore con una bel viaggio non è una cattiva idea, ovviamente a patto che si abbia una certa disponibilità economica.

Prima di vedere la top 10 delle località migliori per risuscitare da una delusione d’amore, una precisazione sulla ricerca è d’obbligo. Lo studio condotto da Journo Report ha analizzato più di 80 destinazioni in tutto il mondo, prendendo in esame una serie di fattori: vita notturna, indice di sicurezza, prezzo degli alberghi e costo dei pasti. Il tutto, neanche a dirlo, calcolato in vase a una singola persona. Il viaggio, quindi, è da considerarsi per i single.

La classifica delle località che curano il mal d’amore

Di seguito, la classifica delle 10 migliori città dove andare per curare una delusione d’amore:

Hong Kong Londra, Regno Unito New York, Stati Uniti Zurigo, Svizzera Seul, Corea del Sud Milano, Italia Ginevra, Svizzera Roma, Italia Amsterdam, Paesi Bassi Edimburgo, Regno Unito.

A essere onesti, stupisce che nella classifica compaiano due città italiane che, in termini di sicurezza, non sono il massimo. Soprattutto Milano, che ha conquistato il sesto posto, è una scelta poco indicata per un viaggio in solitaria. Mettendo da parte il fattore pericolosità, il capoluogo lombardo non è competitivo neanche per il prezzo degli hotel e dei pasti. Insomma, lo studio condotto da Journo Report suscita qualche perplessità, per cui vi consigliamo di partire sempre in coppia, magari con un amico o un’amica, in modo da avere qualche sicurezza in più.