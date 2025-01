Matrimoni Vip programmati per il 2025: tanti “sì”, sia in Italia che all’estero

Quali sono i matrimoni Vip programmati per il 2025? Da Aurora Ramazzotti ad Andrea Cerioli, passando per Emma Roberts.

Nel 2024 abbiamo assistito a tante proposte di nozze che, nella maggior parte dei casi, si trasformeranno in realtà nel corso del 2025. Da Lady Gaga e Michael Polansky a Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: vediamo quali sono i matrimoni Vip programmati per i prossimi 365 giorni.

Matrimoni Vip programmati per il 2025

Se il 2024 è stato l’anno dell’amore, con tanti matrimoni super attesi come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il 2025 non sarà da meno. Nel corso dei prossimi 365 giorni tante coppie Vip si giureranno amore eterno con cerimonie più o meno memorabili. Senza ombra di dubbio, l’unione più attesa è quella tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Insieme da sette anni, sono già genitori del piccolo Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ha ricevuto una proposta super romantica a Londra, nello stesso luogo dove nel 2017 ha incontrato per la prima volta il padre di suo figlio.



Tra i matrimoni Vip programmati per il 2025 c’è anche quello dell’attore Salvatore Esposito e della fidanzata Paola Rossi. Il celebre interprete di Gomorra ha chiesto la mano della sua dolce metà in una location magica: la pista di ghiaccio davanti al Rockefeller Center Christmas Tree di New York.



Un’altra coppia che si giurerà amore eterno, dopo diversi postici, è quella formata da Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. I due avrebbero dovuto sposarsi durante la prima pandemia da Covid-19, ma per forza di cose sono stati costretti a rimandare. Il 2024 sembrava l’anno buono, ma l’acquisto della loro casa ha scombussolato nuovamente i piani. A questo punto, se non riusciranno a diventare marito e moglie nel 2025 significa proprio che questo matrimonio “non s’ha da fare“.



Secondo matrimonio per Laura Freddi, che dopo undici anni di fidanzamento sposerà il compagno Leonardo D’Amico. I due, genitori di Ginevra, dovrebbero arrivare all’altare nel corso del 2025, ma data e location sono avvolte nel mistero.



Tra i matrimoni Vip programmati per il 2025 c’è anche quello di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. La coppia nata a Uomini e Donne, che a febbraio 2024 ha accolto in famiglia la primogenita Allegra, arriverà all’altare dopo quattro anni di unione. A chiedere la mano della sua dolce metà è stato l’ex tronista, inginocchiandosi sulla spiaggia con la bimba a fare da testimone.



Spostandoci all’estero, sono molto attese le nozze tra gli attori Emma Roberts e Cody John, ma le aspettative più alte sono nei confronti dell’unione tra Lady Gaga e Michael Polansky. Germanotta, neanche a dirlo, sta mantenendo il massimo riserbo sulla cerimonia, compresa la data, ma secondo indiscrezioni il 2025 è l’anno che ha scelto per giurare amore eterno al compagno.



Matrimonio in vista per Adele e il procuratore sportivo Rich Paul. E’ stata la cantante, durante un concerto, ad annunciare le nozze. “Non posso sposarti, perché sto già per sposarmi!“, ha esclamato rivolgendosi a un fan e mostrando l’anello al suo dito. Nel 2025 si giureranno amore eterno anche Stella Banderas e Alex Gruszynski. La proposta di nozze è arrivata la scorsa estate, in una location magica: la Grecia.



Vicinissima al “sì” un’altra Vip di fama internazionale molto amata, Selena Gomez. Nel corso del 2025 sposerà il produttore Benny Blanco, che le ha regalato un anello mostrato sui social con una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Forever begins now“, ossia “Il per sempre comincia adesso“.