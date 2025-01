Migliori gaffe del 2024: da Biden a Sangiuliano, passando per Venditti

Quali sono state le migliori gaffe del 2024? Dal ministro della Cultura Sangiuliano ad Antonello Venditti, passando per Joe Biden.

Il 2024 sta per finire e il tempo è maturo per tirare le somme, anche per quel che riguarda le migliori gaffe dell’anno. Da Joe Biden all’ex ministro della Cultura Sangiuliano, passando per Teo Mammucari e Antonello Venditti: ripercorriamo gli ultimi 365 giorni di ‘papere’.

Le migliori gaffe del 2024

Le gaffe, si sa, più fanno discutere e maggiormente resteranno impresse nella storia. Il 2024 è stato un anno un po’ povero per quel che riguarda gli scivoloni in favore di telecamere, ma abbiamo comunque qualche momento memorabile da ricordare.

Non possiamo che partire dal Festival di Sanremo e dalla chiacchieratissima ospitata di John Travolta. Amadeus e Fiorello hanno coinvolto il divo hollywoodiano in un imbarazzante coreografia sulle note de Il Ballo del Qua Qua, creando un vero e proprio caso internazionale, specialmente per l’evidente malcontento dell’attore. “Abbiamo scritto una delle pagine più terrificanti della televisione“, ha esclamato lo showman siciliano il giorno dopo la messa in onda.

Ripercorrendo il 2024, ci spostiamo in America, precisamente a New York, dove durante un comizio per le elezioni presidenziali, Joe Biden ha commesso uno scivolone degno di nota. Parlando del rivale Donald Trump che aveva definito Porto Rico una “isola galleggiante di spazzatura“, l’ex presidente USA ha esclamato: “l’unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i fan di Trump“. Il caro Joe non è stato appoggiato neanche dai suoi sostenitori che si sono dissociati e non ha potuto fare altro che chiedere scusa.

Tornando in Italia, il premio di “Mr. papera” va all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Di gaffe ne ha commesse davvero tante, ma basta citare quella più recente: “Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei“. Potevamo aspettarci parole diverse da un uomo che sostiene che Times Square si trovi a Londra?

Gaffe 2024 in favore di telecamere

I programmi televisivi italiani hanno contribuito parecchio nel fornirci papere degne di nota. Il premio per la gaffe più bollente del 2024 va a Bianca Berlinguer che durante una puntata del suo E’ sempre Cartabianca è uscita fuori dai binari. Parlando del Calippo tour, la conduttrice ha dichiarato: “Questi incontri erano quelli di cui abbiamo parlato anche noi? Chinotto tour, Bo**hino tour, cioè incontri sessuali con prestazioni… Calippo, scusami, ho detto bo**hino perché mi è venuto automatico perché quello di cui si parla è una prestazione orale“.

"Il Bocchino tour…Calippo tour, scusatemi. Ho detto bocchino perché mi è venuto automatico"



😀😀😀😀😀😀😀 pic.twitter.com/NfRtu0X28U — Massimo Falcioni (@falcions85) November 12, 2024



Passiamo a Belve, che grazie alle interviste irriverenti di Francesca Fagnani ci ha regalato diversi momenti esilaranti. Senza ombra di dubbio, la puntata che passerà alla storia è quella che ha visto come protagonista Teo Mammucari. Il comico ha resistito cinque minuti al massimo, dopo di che ha abbandonato lo studio mandando all’altro mondo la presentatrice.



Sempre a Belve, merita una menzione anche Carmen Di Pietro che parlando delle mamme italiane le ha definite “chiocciole“. La Fagnani le ha fatto notare la gaffe, ma la soubrette non ha capito l’errore.



Altro scivolone esilarante è quello commesso da Alberto Matano che, nel corso di una puntata de La vita in diretta, ha ospitato in collegamento un uomo vittima di un’aggressione da parte di un lupo. Al momento del congedo, il conduttore l’ha salutato facendogli un augurio ‘speciale’: “In bocca al lupo!“.



Chiudiamo la carrellata delle migliori gaffe del 2024 con uno scivolone commesso da Antonello Venditti. Durante un suo concerto ha confuso il lamento di un portatore di handicap con un insulto e si è scagliato contro di lui scimmiottandolo: “E ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa“. Fortunatamente, quando ha capito l’errore si è scusato.