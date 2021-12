Quando si avvicina la fine dell’anno, le frasi sui buoni propositi sono d’obbligo. Diamo uno sguardo a citazioni e aforismi significativi.

La fine dell’anno fa rima con bilanci e non è un mistero. La sera del 31 dicembre, quasi la totalità della popolazione mondiale, si ritrova immersa in mille pensieri. Questi, oltre che i 365 giorni passati e le relative vittorie/sconfitte, riguardano anche i buoni propositi per i mesi a venire. Diamo uno sguardo alle frasi più significative di sempre.

Buoni propositi: le frasi più significative

Di frasi buoni propositi per l’anno nuovo ce ne sono tantissime. Alcune hanno un tono ironico, mentre altre riescono ad entrare nel profondo dell’anima. Il giorno di San Silvestro, come vuole la tradizione, è il momento ideale per dedicarsi ai buoni propositi. Che i 365 giorni precedenti siano stati zeppi di cose negative poco conta, la speranza che i mesi a venire porteranno qualcosa di buono non può essere mai abbandonata. Per trovare la spinta giusta oppure per donarla a qualcuno che ne ha bisogno, è bene dare uno sguardo alle citazioni e agli aforismi a tema. Di seguito, le frasi sui buoni propositi per l’anno nuovo più significative:

Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo. (Abramo Lincoln);

Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo, se ami ciò che stai facendo, avrai successo. (Albert Schweitzer);

Nobili propositi e bagni caldi sono la miglior cura per la depressione. (Dodie Smith);

Il proposito di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi. (Gilbert Keith Chesterton);

Breve è la durata della vita, ma abbastanza lunga per vivere bene ed onestamente. (Marco Tullio Cicerone);

Le difficoltà superate sono opportunità guadagnate. (Winston Churchill);

Conviene armarsi ogni giorno di buoni propositi dinanzi allo specchio della propria accortezza, e così si potranno vincere gli attacchi della stoltezza. (Baltasar Gracián y Morales);

All’alba, diafani progetti si lasciano modellare da occhi pigri che risvegliano tulipani colorati rincorrendo l’orizzonte. (Massimo Pistoja);

Il far progetti e il formar propositi porta con sé molti buoni sentimenti; chi avesse la forza di essere per tutta la sua vita nient’altro che un fabbricatore di progetti, sarebbe un uomo molto felice. (Friederich Nietzsche);

Nel nuovo anno fatti scivolare addosso la negatività e accogli solo ciò che di positivo ti circonda. (Anonimo);

Agli uomini in generale manca la costanza nei propositi, e ciò fa si che le loro imprese quasi sempre rovinino. Il difetto di costanza si manifesta in due maniere: o col mutar disegno appena scelto, o col mancare di coraggio alle prime contrarietà. (Francesco Domenico Guerrazzi);

Non c’è niente come un sogno per creare il futuro. (Victor Hugo);

Molti uomini falliscono per mancanza di propositi piuttosto che per mancanza di talento. (Billy Sunday).

I buoni propositi comprendono frasi celebri, ma anche citazioni anonime. Non importa di chi sia la penna che li ha partoriti, è fondamentale solo che il contenuto faccia il suo lavoro, ossia doni la giusta carica per affrontare l’anno nuovo.

I buoni propositi comprendono anche frasi per bambini. Qualche volta, infatti, anche i più piccoli hanno bisogno di porsi obiettivi più o meno importanti, che possano contribuire ad aumentare la loro autostima. Ovviamente, gli aforismi vanno destinati in base all’età e facendo attenzione alla sensibilità del bimbo. Di seguito, una selezione di buoni propositi frasi divertenti e riflessive:

Il mio proponimento per l’anno nuovo è di essere più egoista dell’anno passato. Il mio motto sarà: Mangia, bevi e divertiti. Domani potresti essere morta. (Pauline Parker);

La vera felicità non è ottenuta tramite l’autogratificazione, ma attraverso la fedeltà ad un proposito degno. (Helen Adams Keller);

Ogni giorno è un nuovo giorno e non sarai mai in grado di trovare la felicità se non vai avanti. (Carrie Underwood);

Un passo indietro, dopo aver preso una strada sbagliata, è un passo nella giusta direzione. (Kurt Vonnegut);

Con il nuovo anno dai attenzione solo a chi merita di averla. (Anonimo);

Giuro solennemente di non avere buone intenzioni! (Harry Potter e il prigioniero di Azkabandi);

Il valore di tutti i servizi risiede nello spirito col quale servi e non nell’importanza o nella grandezza del servizio. Anche i più piccoli compiti o propositi sono resi santi, gioiosi e prosperi quando sono infusi d’amore. (Charles Fillmore);

Non esistono uomini perfetti, ma solo intenzioni perfette. (Morgan Freeman);

Devi essere certo che le intenzioni che hai nel cuore siano abbastanza ampie da far posto anche agli sviluppi negativi, alle delusioni. Capisci? Non tutto vale così tanto. (Cormac McCarthy);

Le migliori intenzioni del mondo, come disse quel signore, quando piantò la moglie, perché non la pareva contenta di star con lui. (Charles Dickens).

