Qual è il significato di Nostalgia Canaglia di Al Bano? La canzone gli ha fatto guadagnare il terzo posto al Festival di Sanremo 1987.

Presentata al Festival di Sanremo del 1987, dove si esibì con l’ex moglie Romina Power, la canzone Nostalgia Canaglia di Al Bano ha un ritmo che entra in testa fin dal primo ascolto. Con un sound tipico dell’epoca, il brano ha un significato che ruota attorno alla sensazione di vuoto che si avverte in assenza della persona amata.

Nostalgia Canaglia di Al Bano: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1987, la canzone Nostalgia Canaglia ha visto Al Bano e Romina Power gareggiare al Festival di Sanremo, dove conquistarono il terzo posto. Il brano, contenuto all’interno dell’album Sempre sempre, ottenne un successo enorme, tanto da diventare uno dei dischi più venduti dell’epoca. Il significato del pezzo, come suggerisce il titolo, è da rintracciare nella nostalgia che si avverte davanti all’assenza del partner.

“Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai“.

La nostalgia data dall’assenza della persona amata viene paragonata ad un incendio che non si spegne, oppure al nodo in gola che all’improvviso assale il cantante durante un’esibizione. Non solo, anche ad “una strada, di un amico, di un bar, di un paese che sogna e che sbaglia“.

“Un’avventura è bella solo per metà

Mentre si va

Quel dolce tarlo all’improvviso tornerà“.

Si può combattere la nostalgia con una semplice avventura? No, perché quella sensazione ritornerà prepotentemente a galla subito dopo. Nostalgia Canaglia di Al Bano si conclude con una grande consapevolezza: è meglio avvertire quel senso di vuoto piuttosto che cercare scappatoie, tanto prima o poi tornerà.

Ecco il video di Nostalgia Canaglia di Al Bano:

Nostalgia Canaglia di Al Bano: il testo della canzone

Ma che cos’è?

Quel nodo in gola che mi assale che cos’è?

Sei qui con me…

