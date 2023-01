La cometa di Neanderthal sarà presto visibile sulla terra. Ecco quando avverà secondo gli esperti della Nasa.

Tra le tante comete esistenti, una delle più attese è senza alcun dubbio quella di Neanderthal. Avvistata per la prima volta nel Marzo del 2022, sembra infatti che si stia avvicinando sempre più e che, per questo motivo, ben presto sarà visibile ad occhio nudo anche dalla terra. Un evento davvero speciale che vale la pena approfondire al fine di capire come e quando vederla di preciso.

Quando sarà visibile la cometa di Neanderthal

Dopo le stelle cadenti di San Lorenzo, il cielo torna a farci sognare e lo fa con la cometa di Neanderthal, nota anche con il nome di C/2022 E3 /Ztf). La cometa prende il nome dal suo essere apparsa per la prima volta 50mila anni fa, proprio quando sulla terra c’era ancora l’uomo di Neanderthal.

cometa di neanderthal

Ed oggi a distanza di tanti anni sta per tornare a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Secondo gli esperti, sarà possibile scorgerla già dal 24 Gennaio 2023 mentre il momento in cui godrà di maggior visibilità è quello del 1 Febbraio.

Sebbene pare sia possibile vederla anche ad occhio nudo, per contare su un’esperienza unica ed in grado di donare le emozioni date dai tanti colori della cometa, il consiglio è quello di munirsi di un binocolo e di attendere la fine della notte. Intorno ai primi di Febbraio, infatti, la luna sarà piena, donando maggior luce al cielo e rendendo così meno visibile la cometa.

Come vedere la cometa da casa

Per chi non avesse modo di munirsi di un binocolo sarà possibile godere comunque della sua bellezza tramite il Virtual Telescope Project. Sul sito saranno infatti disponibili ben due dirette. Una il 13 Gennaio (momento in cui sarà più vicina al sole) ed una il 2 Febbraio, quando sarà maggiormente vicino alla terra.

Gli esperti ricordano che per chi volesse vederla dal vivo non c’è da aspettarsi chissà quale miracolo di luci e colori. Sopratutto se la visione avverrà ad occhio nudo. Tuttavia, già con i più semplici strumenti la cometa risulterà visibile. Il tutto a patto che si seguano le istruzioni sopra riportate e che si possono riassumere nella scelta di cercarla solo nella seconda parte della notte.

