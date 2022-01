Siete alla ricerca del significato dei nomi con la P maschili e femminili? Ecco una lista con origine dei nomi e onomastico.

E così è arrivato il grande momento, quello di scegliere il nome del bambino in arrivo. C’è chi sceglie di utilizzare un nome già diffuso in famiglia e chi, invece, preferisce dare un nome unico. In quest’ultimo caso, nella scelta spesso a fare la differenza è proprio il significato del nome. Oggi vediamo una lista di nomi con la P con significato, origine e giorno in cui si festeggia l’onomastico.

Nomi femminili con la P

Vediamo una lista di nomi che iniziano con la P, le loro possibili varianti, l’origine, il significato dei nomi e la data in cui ricorre l’onomastico.

Paola: deriva dal latino Paula e ha il significato di “piccola” inteso come “modesta, umile”. L’origine del nome è condivisa con Paulus utilizzato oggi al maschile per il nome Paolo. Tra le varianti più diffuse ci sono Paoletta e Paolina. L’onomastico si festeggia in diverse date, tra cui il 29 giugno nella festa di san Pietro e Paolo.

Penelope: l’origine è dal greco, ma è incerta, secondo alcuni deriva dal termine “filo”, ma potrebbe anche derivare dal termine utilizzato per indicare un tipo di fenicottero. Si tratta in ogni caso di un nome che si rifà alla tradizione classica e deriva da Penelope la moglie di Ulisse nell’Odissea. L’onomastico si può festeggiare il 5 maggio, giorno in cui si ricorda sant’Irene da Lecce, che in realtà portava il nome di Penelope.

Patrizia: utilizzato anche nella variante maschile Patrizio, il nome ha origine latine e vuol dire letteralmente “di nobili origini”. L’onomastico si può festeggiare il 25 agosto.

Priscilla: deriva dal latino “priscus” che vuol dire “molto antico”, l’onomastico si può festeggiare l’8 luglio.

Pamela: il nome ha origini piuttosto recenti e sembra comparire per la prima volta in Arcadia, un poema pastorale scritto da Philip Sidney. Da allora è stato utilizzato anche in molte altre opere, tra cui le commedie di Goldoni. Il nome è adespota, per cui l’onomastico si può festeggiare in occasione della festa di Ognissanti.

Nomi maschili con la P

Ecco qui di seguito un elenco dei nomi maschili con la P più diffusi, vi ricordo inoltre che è possibile utilizzare il contatore dei nomi dell’Istat per fare una ricerca per ogni nome e capire quanto è stato utilizzato negli anni passati nel nostro paese.

Pietro: l’origine del nome risale al greco “Petros”, riportato poi nel latino Petrus. Il significato letterale è “pietra, roccia” e il nome ha anche una forte tradizione religiosa. L’onomastico si può festeggiare il 29 giugno.

Pasquale: di origini latine, il nome deriva da Paschalis che vuol dire “consacrato alla Pasqua”. In genere viene, infatti, utilizzato proprio per le nascite in concomitanza al periodo pasquale. L’onomastico si può festeggiare in diverse date, tra cui l’11 febbraio.

Patrick: è una variante del nome “Patrizio” e deriva quindi da Patricius, nome latino che vuol dire “nobile”. L’onomastico si può festeggiare il 17 marzo.

Pierluigi: è un nome composto formato da Piero e Luigi, vediamo quindi qual è l’origine dei singoli nomi. Piero è una variante del nome Pietro e viene molto utilizzato nei nomi composti tra cui Pierpaolo, Pierangelo, Pierantonio, Pierfrancesco e Piergiorgio. Luigi ha origine germanica e il suo significato è legato a “guerriero e fama” (si vedano anche i nomi che iniziano con la L). L’onomastico si può festeggiare in diverse date, tra cui il 29 giugno (San Pietro) o il 25 febbraio (San Luigi).

Paride: si rifà al nome di Paride della mitologia greca, ma l’origine del nome è incerta. L’onomastico si può festeggiare il 5 agosto in ricordo di san Paride.

