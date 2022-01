Una lista di nomi con la R, maschili e femminili, corredata di informazioni sul significato, l’origine e la data dell’onomastico.

Siete alla ricerca di ispirazioni per nomi con la R? Abbiamo raccolto alcuni nomi femminili e maschili con delle curiosità riguardo al loro significato, all’origine dei nomi e alla data in cui si festeggia l’onomastico. Cercate un nome che sia poco utilizzato in Italia? Potete controllare quanto è diffuso ogni nome grazie alle statistiche sul sito dell’Istat per avere idea della diffusione dei nomi anno per anno.

Nomi femminili con la R

Vediamo alcuni nomi che iniziano con la R e scopriamone insieme origine e significato, magari qualcuno di questi nomi potrà far scattare la scintilla e darvi l’ispirazione per il nome della vostra piccola principessa.

Rebecca: il nome ha origini ebraiche ed è fortemente legato alla tradizione biblica. Il suo significato è incerto, ma potrebbe significare “legame, connessione”. L’onomastico si può festeggiare il 23 settembre.

Rachele: anche questo secondo nome con la R che vi proponiamo è di origine ebraica. Utilizzato anche nella variante Rachelina, il nome significa letteralmente “pecorella”. L’onomastico si può festeggiare il 30 settembre.

Donna incinta con lista di nomi di bambini

Rosa: deriva dall’omonimo nome latino “rosa” usato proprio per indicare il fiore. Originariamente sembra risalire al greco e potrebbe essere associato quindi al significato di “spina”. Secondo un’altra teoria, invece, sembra essere di origine germanica e significare “fama”. L’onomastico si può festeggiare il 23 agosto.

Roberta: usato anche nella variante maschile “Roberto”, questo nome è di origini germaniche ed è associato al significato di “fama, gloria”. Letteralmente potrebbe essere quindi associato al significato di “splendente di gloria”. L’onomastico ricorre il 17 settembre.

Rita: deriva da Margherita (si vedano anche i nomi con la lettera M per maggiori dettagli), ma viene utilizzato come nome a sé stante. Il significato, quindi, è lo stesso di Margherita e vuol dire “perla”, l’onomastico si può festeggiare il 22 maggio.

Nomi maschili con la R

Ecco una lista di nomi con la R usati al maschile, vediamo da dove originano e qual è il significato di ognuno.

Riccardo: risale a un nome germanico composto da “ric” che significa potere e “hard” che vuol dire forte. L’onomastico si può festeggiare il 7 febbraio.

Raffaele: usato anche nella variante “Raffaello”, il nome viene utilizzato nella bibbia e deriva dall’ebraico. Il significato può essere inteso come “Dio è il guaritore”, l’onomastico si può festeggiare in memoria dell’arcangelo Raffaele il 29 settembre.

Rocco: il nome ha origine germanica e può essere ricondotto alla radice “hraban” che vuol dire corvo e a “hroth” che significa gloria. L’onomastico si festeggia in genere il 16 agosto in ricordo di san Rocco.

Rosario: il nome si rifà al termine latino “rosarium” utilizzato per indicare i rosai e le corone di rose. Al tempo stesso però ha una forte influenza cattolica perché si rifà proprio al rosario e al culto della Madonna del rosario. L’onomastico si può festeggiare il 7 ottobre in occasione della festa della Madonna del Rosario.

Renato: usato anche nella variante femminile Renata, il nome deriva dal latino renatus e significa letteralmente “rinato, risorto”. L’onomastico si può festeggiare il primo gennaio.

