Noemi: la scaletta dei concerti del tour 2025

Scopriamo la scaletta concerti 2025 di Noemi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena nei teatri di tutta Italia.

Dopo il successo del brano Se t’innamori muori, presentato durante il Festival di Sanremo 2025, e l’uscita del suo nuovo album Nostalgia, Noemi si prepara a tornare sul palco con il tour 2025. La cantante romana porterà in giro per il Paese uno spettacolo intenso, fatto di voce, emozione e grinta, con una scaletta che ripercorre i momenti chiave della sua carriera. Scopriamo tutte le date e le canzoni che Noemi porterà in scena.

Le date del tour 2025 di Noemi

Anche se durante la kermesse sanremese non è arrivata sul podio, Noemi ha conquistato pubblico e critica con la maturità artistica del suo nuovo progetto. Il Nostalgia Indoor Tour prenderà ufficialmente il via a novembre.

La data zero (già sold out) è fissata per il 13 novembre 2025 al Teatro San Domenico di Crema, mentre la tappa conclusiva si terrà il 20 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma. Ecco tutte le tappe previste finora:

Giovedì 13 novembre 2025 – 21:00 Crema (CR), Teatro San Domenico

(CR), Teatro San Domenico Lunedì 17 novembre 2025 – 21:00 Firenze , Teatro Cartiere Carrara

, Teatro Cartiere Carrara Mercoledì 19 novembre 2025 – 21:00 Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

(TO), Teatro Concordia Venerdì 21 novembre 2025 – 21:00 Milano , Teatro Dal Verme

, Teatro Dal Verme Mercoledì 26 novembre 2025 – 21:00 Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox Venerdì 28 novembre 2025 – 21:00 Brescia , Teatro Dis_Play

, Teatro Dis_Play Lunedì 01 dicembre 2025 – 21:00 Assisi (PG), Teatro Lyrick

(PG), Teatro Lyrick Mercoledì 03 dicembre 2025 – 21:00 Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan Giovedì 04 dicembre 2025 – 21:00 Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden Martedì 09 dicembre 2025 – 21:00 Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo Mercoledì 10 dicembre 2025 – 21:00 Salerno , Teatro Verdi

, Teatro Verdi Giovedì 11 dicembre 2025 – 21:00 Bari , Teatro Team

, Teatro Team Lunedì 15 dicembre 2025 – 21:00 Bologna , Teatro Duse

, Teatro Duse Sabato 20 dicembre 2025 – 21:00 Roma, Palazzo Dello Sport

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i live del tour 2025, Noemi proporrà un percorso musicale che unisce i suoi grandi successi alle tracce del nuovo album Nostalgia. La scaletta varierà leggermente di città in città, ma includerà brani storici e nuove produzioni con arrangiamenti inediti.

Nel corso del tour 2025 della cantante dai capelli rossi, è prevista anche la presenza di special guests: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino, Carl Brave e molti altri.

Ecco una possibile scaletta del Nostalgia Indoor Tour 2025: