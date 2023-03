Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, ha condiviso sui social alcune foto mentre preparare le valigie: ecco come mai.

Noemi Bocchi si è mostrata sui social mentre prepara le valigie, aggiungendo che domani sarà u giorno molto importante. In molti si sono subito chiesti cosa significassero questi preparativi, e la fidanzata di Francesco Totti ha rivelato ai followers le motivazioni.

Noemi Bocchi, l’intervento

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti da quasi un anno, ovvero da quando Francesco Totti ha reso pubblica la loro relazione. Lo scorso 25 febbraio, la donna aveva rivelato sui social di soffrire di una patologia invalidante, ovvero la diastasi addominale.

Nelle ultime ore Noemi ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae intenta a preparare una valigia, e ha scritto: “Ultimi preparativi… Domani sarà, per me, un giorno molto importante!”. Domani, infatti, dovrà subire un intervento proprio legato alla sua patologia, e nelle scorse settimane non hai mai tenuto segreta la sua preoccupazione.

Nel post dove spiegava la sua malattia, infatti, aveva scritto: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza.”. Il post tuttavia aveva scatenato alcune polemiche, con diversi utenti che sottolineavano come una distasi addominale non sia una patologia in realtà invalidante.

