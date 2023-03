Sonia Bruganelli torna a parlare di Donnamaria, recentemente squalificato dal GF Vip, e si lascia andare a qualche commento diretto.

L’opinionista del GF Vip è tornata a parlare del caso Edoardo Donnamaria, uno dei concorrenti più chiacchierati e discussi di questa edizione del reality. Sonia Bruganelli ha parlato ai microfoni del GF Vip Party, ritenendo l’ex concorrente un pazzo.

Sonia Bruganelli, il commento su Donnamaria

Ospite al GF Vip Party, Sonia Bruganelli ha parlato della squalifica di Edoardo Donnamaria dal reality e della relazione con Antonella Fiordelisi. Una relazione tormentata ma che sembra ora essere più forte che mai, dopo che il vippone si è presentato fuori dalla casa con un megafono per lanciare un messaggio ad Antonella.

L’opinionista del GF Vip commenta sbalordita Donnamaria: “Edoardo Donnamaria è pazzo, io l’ho capito dopo. Pensavo fosse un paravento, invece era completamente svalvolato. Ha iniziato a dire fatemi uscire, pensavo facesse una parte, lì mi sono sbagliata”.

La Bruganelli confessa di essersi sbagliata sull’ex concorrente: “Non l’ho capito, nella mia storia di opinionista Edoardo Donnamaria è stato un fallimento perché non l’ho capito. Da quando si è messo con Antonella, ha fatto un Grande Fratello vero: ma alla fine del suo percorso nella Casa è arrivato devastato“.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 13 marzo, Donnamaria non era presente in studio, vista la squalifica. La decisione della produzione ha fatto però infuriare l’ex gieffino e i suoi fan, vista la costante presenza in studio di Ginevra Lamborghini, anche lei squalificata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG