Iman, la Principessa di Giordania, si è sposata con una sontuosa cerimonia: la Regina Rania ha condivido alcune foto sui social.

Avevano annunciato le nozze lo scorso luglio. Ora, Iman, Principessa di Giordania e il finanziere Jameel Alexander Thermiotis sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è celebrata nel Palazzo Reale alla presenza di 150 invitati. La Regina Rania ha voluto condividere sui social alcune foto dell’evento.

Iman di Giordania, le foto del matrimonio reale

Iman, 26 anni, è la seconda dei 4 figli del Re di Giordania ʿAbd Allāh II e della regina Rania. Il 12 marzo la Principessa ha detto “sì” al finanziere Jameel Alexander Thermiotis. La sontuosa cerimonia è stata celebrata nella residenza ufficiale dei sovrani, il Beit al Urdun Palace davanti a 150 invitati. In prima fila i genitori della sposa, che è stata accompagnata all’altare non dal padre ma dal fratello maggiore Hussein. Subito dopo lo scambio degli anelli, le preghiere, le firme e il tradizionale Zaffa, ovvero l’ingresso degli sposi nella sala del ricevimento.

La Regina Rania ha voluto condividere sui social alcuni scatti dalla cerimonia, con una bellissima dedica alla figlia: “Iman, prego che questo prossimo capitolo della tua vita ti porti tutta la gioia, l’amore e risate che tu hai portato a noi nel corso degli anni. Congratulazioni agli sposi!”, scrive.

Sotto un altro post, scrive: “Mia cara Iman, non è un addio. Sei sempre nella mia mente e nel mio cuore”. Dello sposo non si hanno molte informazioni, si sa che ha 28 anni ed è nato in Venezuela, ma ha origine greche. Dopo gli studi all’università della Florida, ha lavorato come finanziere a New York.

Riproduzione riservata © 2023 - DG