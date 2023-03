Attilio Romita è tornato, dopo l’avventura al GF Vip, dalla sua Mimma Fusco: la coppia ora è pronta per un passo importante.

Tra Attilio Romita e Mimma Fusco è tornato il sereno. Durante la permanenza di Attilio nella casa del GF Vip, infatti, la coppia si era molto allontanata. Mimma si era sentita molto ferita dal rapporto tra il giornalista e la concorrente Sarah Altobello. Ora, però, la coppia è tornata insieme più forte che mai, e Attilio ha rivelato di avere chiesto alla donna di sposarlo.

Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco

Nella puntata del GF Vip di lunedì 13 marzo Alfonso Signorini ha chiamato al centro dello studio Attilio Romita, per rivelare al pubblico una grande novità. L’ex concorrente, infatti, ha parlato del suo percorso nella casa e sopratutto di aver capito tante cose sulla sua relazione con Mimma: “Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa”. Poi, la rivelazione: Attilio ha chiesto a Mimma di sposarlo.

Alfonso Signorini legge una pagina del settimanale Chi, dove si potrà leggere l’intervista alla coppia: “Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale“. Romita non vede l’ora di sposarsi e al suo fianco nel giorno più importante vorrebbe avere, come rivela, Daniele Dal Moro sia Antonino Spinalbese.

Mimma, invece, ci terrebbe tanto ad avere come testimone Signorini: “Tu Alfonso per lei, è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei”, ha rivelato il giornalista. Il conduttore, scherzando, ha detto: “Dovrei proprio aprire un’agenzia matrimoniale“.

