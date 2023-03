Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social la futura camera del bambino: sui social, però, notano dei dettagli ed è pioggia di critiche.

Ormai non manca più molto tempo al parto di Aurora Ramazzotti, entrata ufficialmente da poco nel nono mese di gravidanza. Nelle scorse ore, ha pubblicato sui social le foto che mostrano la futura cameretta del bebè, ma i fan hanno notato alcuni dettagli, ed è subito pioggia di critiche.

Aurora Ramazzotti, le critiche dai fan

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli (il parto è previsto per l’inizio di aprile) e nelle ultime settimane l’influncer ha condiviso con i suoi fan l’avanzamento dei lavori nella nuova casa dove vive con il compagno Goffredo. Nelle scorse ore, in un video, ha mostrato la futura cameretta del bebè ma alcuni dettagli hanno fatto infuriare gli utenti e, ovviamente, non sono mancate le critiche.

I dettagli che non sono stati apprezzati da alcuni utenti riguardano la posizione del fasciatoio e la presenza di una televisione. Un utente scrive: “La posizione del fasciatoio non va bene, non è comoda per cambiare il bambino”. Un altro commento: “La televisione è poco educativa e addirittura dannosa nei primi mesi”.

Ovviamente Aurora non ha risposto a queste poche critiche, essendo ormai abituata a ricevere quotidianamente commenti furiosi indipendentemente da ciò che fa. La sua gravidanza è sempre stata sotto gli occhi di mille riflettori ed è normale che arrivino commenti solamente per spargere odio nei suoi confronti. L’influencer non si lascia più abbattere dalle parole del web, anche perchè in questo periodo ha altro a cui pensare, essendo a poche settimane di distanza dal diventare mamma per la prima volta.

