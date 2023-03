Il pugile Daniele Scardina è ricoverato in coma dallo scorso 28 febbraio. In queste ore le ultime notizie sulle sue condizioni.

Sono giorni di grande apprensione per le condizioni di salute del noto pugile Daniele Scardina che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano a Milano dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. In queste ore sono arrivati nuovi aggiornamenti che potrebbero lasciare un barlume di speranza in vista dei prossimi giorni.

Daniele Scardina: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni

Sulle condizioni di salute di King Toretto si è espresso in queste ore all’Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi. “Oggi è stato sottoposto ad un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia”, ha detto l’uomo.

“Ci sono buone sensazioni, inizia la diminuzione del dosaggio dei farmaci”, ha aggiunto. La diminuzione dei farmaci fa pensare, quindi ad una prossima uscita dal coma farmacologico che era già stata preventivata qualche giorno fa vista la situazione che non solo non era peggiorata ma che presentava anche qualche segnale più che confortante.

Da ricordare che, ad oggi, le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Difficile ad oggi fare delle previsioni reali sulla sua salute. Molto si saprà una volta che il pugile riaprirà gli occhi. Solo in quel momento si potrà avere un quadro clinico definitivo e comprendere se ci siano stati eventuali danni neurologici.

Di seguito anche un post Instagram dal suo profilo ufficiale “fissato in alto” per dare forza all’atleta:

