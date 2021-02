Se il vostro sogno è stato sempre quello di indossare le scarpe con facilità, allora le Nike Go FlyEase saranno le sneakers dei vostri sogni, da indossare al volo.

Probabilmente uno dei brand sportivi più amati di sempre ha tirato fuori la scarpa che presto diventerà tendenza assoluta, cavalcando quell’esigenza di comfy che da circa un anno sembra essere entrata nel nostro stile. Nascono così le Nike Go FlyEase, e come suggerisce già il nome si indossano davvero e letteralmente al volo. Se siete quindi del team di quelli che la sneaker perfetta è quella che oltre ad essere trendy deve essere anche comoda, vi annunciamo che il nuovo modello realizzato dalla Nike diventerà il vostro prossimo must have.

Nike Go FlyEase: la scarpa che si indossa senza mani

La vera rivoluzione infatti è tutta lì: una sneaker che si indossa senza mani. Magari qualcuno di voi lo faceva già, ma con una certa scomodità e sforzo, anche perché ad esempio i modelli Nike a stivaletto non si prestano a questo trucco.

Le Go FlyEase invece senza lacci, linguette e nessun’altro escamotage si indossano al volo magnificamente. Merito di quella che l’azienda ha definito cerniera bistabile, che grazie ad un tenditore posizionato nell’intersuola permette di indossarle con una sola azione, come mostra il video promozionale.

Si tolgono e si mettono quindi con una grande facilità, senza rovinare la scarpa: basta quindi infilare il piede, e la sneaker si chiuderà all’istante, pronta per scortarci durante le nostre passeggiate e appuntamenti quotidiani.

Dove acquistare la sneaker Nike che si indossa senza mani

Il modello che al momento è stato presentato in anteprima da Nike è multicolor pastellato, in linea con la tendenza rainbow che sta interessando anche l’abbigliamento. Non sappiamo se però il brand ha in preparazione anche altre nuance.

La scarpa infatti verrà lanciata ufficialmente sul mercato il 15 Febbraio 2021 e costerà 120 dollari, circa 100 euro. Un prezzo accessibile che interessa mediamente una classica scarpa Nike. Non sappiamo ancora se verrà lanciata nello stesso giorno anche sul mercato italiano, quindi conviene seguire ulteriori news dal sito ufficiale.

Fonte foto di copertina:

https://www.nike.com/ch/it/flyease/go-flyease