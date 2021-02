Dando una sbirciatina alle tendenze della primavera 2021, ritroviamo ancora una volta la felpa. Comfy, per restare a casa o per una passeggiata, si riconferma must have.

Già in Autunno abbiamo scelto la felpa come statement del comfy style, in colori e modelli che strizzavano l’occhio agli anni ’90, e adesso con le tendenze della primavera 2021 la riconfermiamo come must-have. Perché anche se questo mese è quello del rush finale dei saldi e delle collezioni termiche per resistere al freddo, noi sogniamo già la primavera e abbiamo iniziato a sbirciarla.

Tendenze primavera 2021: la felpa, ancora must have

Il motto è non farsi trovare impreparate. Perché prima o poi arriverà quel giorno in cui il mezzocollo non potrà abbinarsi più ad un cardigan o una felpa di lana. Ci sarà un po’ di freschetto, e allora avremo bisogno di una felpa colorata e di tendenza per aprire le porte alla bella stagione.

– Potremo allora puntare su quella che ci farà sentire delle eterne adolescenti, con su il nostro cantate preferito oppure una serie tv cult da rivedere in compagnia, come quella di Friends proposta Pull and Bear. Modello essenziale e lungo, dalle maniche un po’ oversize.

Fonte foto: https://www.pullandbear.com/it/donna/abbigliamento/felpe/felpa-friends-collo-rotondo-c1030204660p502551317.html

– Cappuccio si, cappuccio no, nel dubbio la felpa bomber di Tezenis ci farà sentire belle e tenebrose. Basic e super morbida, per quei lunedì in cui siamo pronte a ricominciare la settimana ma non troppo. Sporty chic però assolutamente si.

Fonte foto: https://www.tezenis.com/it/product/felpa_bomber_con_zip_e_cappuccio-1ML704.html

– Oversize, pastellata e dal sapore multicolor è la felpa secondo Bershka, che propone modelli dalle nuance cutie per sentirsi un po’ sospese su una nuvola, assaporando la dolcezza primaverile.

Come abbinare le felpe primaverili

Da quelle più sportive a quelle crop, dalle avvitate a quelle oversize, la felpa è un must have comfy e assolutamente versatile. Va a nozze con i jeans: skinny, cargo o mom fit, sui quali un modello crop o super cropped è l’outfit più trendy della primavera 2021.

Ma non solo sui pantaloni. Le ultime tendenze abbinano le felpe anche con le gonne plissettate e con le minigonne. Una proposta di look vintage che con un paio di Converse vi riporterà indietro negli anni ’90.