Le Nike Air Yeezy di Kanye West indossate ai Grammy Awards del 2008 potrebbero diventare presto le sneakers vendute al prezzo più alto di sempre.

I’m touch the sky cantava nel 2005 Kanye West e forse potrà cantarla ancora una volta, perché il cielo sta per toccarlo davvero con un paio di sneakers un tempo a lui molto care: si tratta delle Nike Air Yeezy indossate in occasione dei Grammy Awards che si tenne nel 2008 e che saranno vendute ad un prezzo da asta record. Nulla ancora si sa sulla quantità di zeri che animeranno il prezzo, ma è già chiaro a tutti che le sneakers di Kanye saranno destinate a passare alla storia, volando quasi sicuramente verso il milione di dollari.

Kanye West: le sneakers Nike Air Yeezy dal prezzo record indossate ai Grammy 2008

Le sneakers in questione sono il modello Nike Air Yeezy, nate proprio in occasione di una collaborazione speciale tra Nike e il cantante statunitense, sviluppate dal 2007 al 2009. La fase di progettazione ha richiesto diverse fasi, durante le quali sono state realizzate diverse silhouette e colorazioni, quindi il modello che verrà messo all’asta è uno dei tanti che sono stati realizzati, ma speciali perché indossate da West in occasione della sua performance canora alla cinquantesima edizione dei Grammy.

Si tratta infatti di un paio di sneakers nere in camoscio che il cantante ha scelto per cantare due dei suoi successi del periodo, Stronger e Hey Mama, e che per la prima volta hanno mostrato al mondo il frutto della collaborazione tra lui e Nike, tenuta nascosta fino ad allora. Successivamente sembra che il campione, insieme ad un prototipo che utilizzava il materiale delle Air Jorda e non approvate da Nike, fosse stato venduto tramite un’asta di beneficenza online. Ma la loro storia d’asta a quanto pare non si ferma qui.

Le sneakers indossate nel 2008 da Kanye West vendute all’asta da Sotheby’s

Le famose sneakers sono poi giunte nella mani di un collezionista di sneakers, Ryan Chang, che ha deciso di metterle in vendita tramite la casa d’asta online britannica Sotheby’s: la vendita infatti è stata annunciata proprio sul canale instragram della suddetta.

Proprio Chang ha spiegato il valore inestimabile di queste sneakers: “Come collezionista, ho sempre considerato le sneaker come oggetti di design come una confluenza fisica di arte, storia e, in questo caso, musica. Il prototipo di Air Yeezy è particolarmente speciale per me perché ha catturato il momento culturale del 2008 in modo veramente perfetto”. Ecco perché già allora conquistarono l’attenzione di tutti, che speravano di poterle magari trovare in qualche Nike store oppure in vendita online.

Per un fan di Kanye West sarebbe un bel colpo, oltre che una gioia immensa aggiudicarsi un modello unico e raro ed indossato proprio dal cantante, ma la cifra che supererà sicuramente i 615mila dollari delle Nike Jordan 1s indossate da Michael Jordan nel 1985 e vendute dalla casa d’asta Christie’s il maggio scorso. Insomma, un gioiellino fashion che non sarà proprio alla portata di tutti.