Avreste mai pensato di poter indossare un anello che diventasse una palette? Non è più un sogno grazie a Bettina Goldstein.

Incredibile ma vero, un anello in ottone dorato massiccio, che ricorda tanto l’oro colato e plasmabile di Schiaparelli, luxury trend della stagione in corso e anche prossima come le ultime sfilate ci insegnano, si trasforma in qualcosa di più di un bijoux. Siamo di fronte ad un anello make up che potremmo stravolgere la vita non solo dei make up artist ma anche di tutte le fashion e beauty addicted.

Ad inventarlo è stata la nail artist Bettina Goldstein: per essere un gioiello di un certo valore e anche beauty smart, il prezzo non è poi così alto come ci si potrebbe aspettare, data la anche l’unicità e l’originalità del prodotto.

Un anello al servizio del make up: l’idea di Bettina Goldstein

Si chiama The Artist Palette Ring e a produrlo è Doublemoss Arte, brand creato dalla stessa nail artist che deve aver pensato ad un accessorio che potesse tornare molto utile a chi lavora nell’ambito del beauty. Il marchio di lusso, che realizza anche pennelli dall’impugnatura liscia, raffinata e dorata, nasce proprio per creare una linea di prodotti utili a chi ha fatto dell’arte della bellezza una professione. Utilizzando così accessori di massima qualità.

Sulla pagina Instragram del brand sono stati postati diversi video e foto che non solo mostrano quanto l’anello sia bello anche solo come bijoux, e siamo certe che anche le appassionate di gioielli ci faranno più di un pensierino, ma si soffermano proprio sul plus dell’anello.

Sul bijoux infatti sono stati realizzati dei cerchi all’interno dei quali è possibile inserire colori per il trucco o per lo smalto: abbiamo così una comoda palette pret a porter, senza che l’anello ne esca rovinato, perché il materiale è realizzato proprio per contenere le texture di trucco e smalto. Basterà infatti pulirlo poi con alcol o solvente per le unghie per poterlo indossare come nuovo.

The Artist palette ring: quanto costa il bijoux di Doublemoss Arte

Pensando che l’anello sia stato concepito soprattutto nell’ottica di un utilizzo da parte dei professionisti, e immaginando che rientri in un bene di lusso, in realtà vi sorprenderà scoprire che questo accessorio, bello anche semplicemente da indossare, non ha un prezzo da capogiro.

Sul sito di Doublemoss Arte l’anello ha un costo di 96 dollari, che corrispondono circa ad 80 euro, un costo nella media rispetto alle diverse tagli di prezzo proposte da marchi più noti. Se state pensando di acquistare un anello originale, trendy e che possa anche permettervi di giocare con trucchi e smalti, potrebbe essere il perfetto prossimo bijoux da acquistare.