Il sogno, il musical, le luci della città di Broadway: Michael Kors omaggia la città del suo impero con i suoi 40 anni din moda, nell’attesa che il teatro e la vita della notte torni a brillare.

Il teatro, il cinema, i luoghi dedicati agli eventi e alla cultura ci mancano tanto, e di conseguenza anche la gioia di indossare un vestito da sera scintillante con un paio di tacchi vertiginosi. Una mancanza che a Broadway, la città che del musical e degli spettacoli ci vive, si amplifica ancora di più. E Michael Kors alla sua Broadway in occasione dei 40 anni del suo impero di moda, regala una sfilata da sogno e di speranza.

In ginocchio l’alta moda così come Broadway, Michael Kors ricorda con la sua sfilata quanto a pandemia terminata la voglia di sognare, il desiderio di concedersi abiti e accessori di lusso così come uno spettacolo, torneranno nel più breve tempo possibile.

Michael Kors: la sfilata 2021 che celebra i 40 anni di moda con le top model di sempre

In un’occasione così speciale Kors non poteva non chiamare all’appello le top model a lui più care e avere in prima linea i simboli delle fashion week di New York come Naomi Campbell, Helena Christensen, Carolyn Murphy e Shalom Harlow, protagoniste di una sfilata che per ovvie ragioni è un fashion film ambientato in una notte scintillante al Theater District di Manhattan.

I loro abiti da sera sono tra i capi protagonisti, da desiderare e sognare di sfoggiare: impossibile non prendere ispirazione dalla jumpsuit gessata con righe lamé o dagli abiti lunghissimi e luccicanti che sono il nuovo identikit serale al femminile del prossimo futuro. Si modellano sul corpo, dinamici al passo, sono le mise perfette delle donne paladine della notte e del giorno, e che non vedono l’ora di tornare a vivere pienamente il caos della città.

La collection 2021 Michael Kors: omaggio alla vita notturna della città

Si tratta quindi di una collezione e di una sfilata dal doppio significato: ci sono i 40 anni di Kors, rimasti intatti nel tempo, riproponendo anche capi della vecchia guardia, come il cappotto scarlatto in pelle lucida che indossò nel 1991 Cindy Crawford e oggi elegantemente rappresentato da una delle top del momento Bella Hadid.

E poi, il secondo significato, è la voglia di rinascita, riprendersi la vita che ci manca e manca alla moda stessa, che sulle collezioni di lusso ha dovuto puntare decisamente di meno ma le ha riversate in sfilate che intanto ci fanno sognare e ci danno speranza. Torneremo presto ad essere vestite bene Michael Kors che aspetta di rivedere le luci di Broadway brillare, intonandosi ai suoi colori sgargianti e luminosi, ai suoi black and white strategici, alle sue borse di pelle minimal che fanno gola nello spettacolo delle città che non dormono mai.