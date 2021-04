Il rapper italiano Fedez ha creato la sua prima linea di smalti, in collaborazione con lo storico brand Layla Comestics

Ormai lanciatissimo non solo nella musica ma anche nel mondo degli influencer, il rapper italiano Fedez e conduttore di Lol-Chi ride è fuori ha presentato sul mercato una nuova linea di smalti collaborazione con Layla Cosmetics. Il prodotto è andato letteralmente ed ha mandato in crash il sito dello storico brand. La prima linea di smalti dal nome “NooN by Fedez” con parte del suo ricavato, aiuterà anche le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini.

Fedez lancia la sua prima linea di smalti

“La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto. Parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale” Con questo messaggio condiviso sui social e accompagnato da una divertentissima clip, il marito di Chiara Ferragni ha presentato pubblicamente la sua nuova linea di smalti.

La linea di smalti di Fedez manda in crush il sito

La notizia della prima linea di smalti di Fedez ha entusiasmato subito tutti i suoi followers che in poco tempo hanno letteralmente mandato in crash il sito ufficiale di Layla Cosmetics. Non sono poi mancati sotto il post di Fedez, i commenti da parte di artisti e colleghi ma anche della stessa Chiara Ferragni che ha così risposto al marito:“Brilla come una stella”.

In realtà questa non è la prima volta che Fedez si mostra pubblicamente con dello smalto sulle unghie anzi, l’artista italiano ha sempre nutrito una forte passione per le unghie colorate merito anche delle creazioni della sua nail artist milanese, Isabella Franchi.