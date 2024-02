Niccolò Califano, dopo essere stato eliminato dal cooking show, si è mostrato in lacrime sui social.

Dopo essere arrivato insieme ad Eleonora davanti ai giudici dopo il pressure test, Niccolò Califano è stato eliminato da MasterChef Italia andata in onda giovedì 22 febbraio. Il concorrente ha lasciato la cucina dopo aver ricevuto, nonostante tutto, i complimenti da parte dei giudici. Dopo il termine della puntata, però, Niccolò non è riuscito a trattenere l’emozione, e si è mostrato in lacrime su Instagram.

L’eliminazione di Niccolò Califano da Masterchef

Nell’ultimo pressure test, che ha decretato la sua uscita dal cooking show, Niccolò si è trovato di fronte ai giudici insieme a Eleonora, ma alla fine è stato lui a dover abbandonare la gara. Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno elogiato il suo percorso, augurandogli il meglio per il futuro professionale: parole di stima che hanno emozionato il giovane aspirante chef.

“Ti auguriamo il meglio, a te e ai tuoi clienti“, hanno affermato i giudici prima che Niccolò abbandonasse la cucina del cooking show. “Voglio ringraziare voi tre – ha detto il concorrente – e tutti i compagni conosciuti. È stato bellissimo condividere questa esperienza, ho preso il meglio da tutti voi, lo farò mio e diventerò una persona migliore di voi. Sono arrivato quinto, sarei ipocrita se dicessi che non sono contento. Anche se non dominerò il mondo, per ora. È stato un percorso stupendo“.

Il momento dell’eliminazione.

Niccolò in lacrime dopo l’eliminazione

Niccolò Califano, al termine della puntata di MasterChef, conclusasi con la sua eliminazione, si è mostrato in lacrime sui social. Nonostante la tristezza però, non è mancato un accenno ironico: un sorriso furbo alla fine della storia e la scritta “Kassandrando” rivolta a un’ex collega di gara, Kassandra Galindo Rodriguez, eliminata nella puntata precedente e nota per la sua emotività.

“Stacco il cellulare, buonanotte” ha poi scritto Niccolò, “Non ce la posso fare oggi“.