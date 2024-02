Durante la finale del Festival di Sanremo il televoto non ha funzionato correttamente, e adesso arrivano le denunce per truffa. Come si evolveranno le cose?

La finale del Festival di Sanremo ha fatto molto discutere, non solo per i risultati della classifica, ma anche per il mancato funzionamento del televoto. Infatti, durante la prima fase della serata gli utenti hanno lamentato sui social di non ricevere alcun messaggio di conferma del voto espresso. Segno che qualcosa non funzionasse nel meccanismo del televoto.

Ma adesso, a due settimane dalla fine del Festival, l’avvocato Angelo Pisani ha deciso di presentare un esposto presso la Procura di Imperia per truffa da minorata difesa in danno agli utenti che hanno espresso la loro preferenza tramite il televoto.

Festival di Sanremo: il problema tecnico durante l’ultima serata

A due settimane dalla finale del Festival di Sanremo non si placano le polemiche sulla mancata vittoria del cantante napoletano Geolier che, durante la fase finale, ha ottenuto il 60% dei voti dal televoto.

Per alcuni utenti sarebbe proprio il cantante partenopeo a meritare la vittoria, soprattutto considerando i problemi tecnici che si sono verificati durante la finale del Festival.

Geolier

Nell’esposto presentato dall’avvocato, infatti, si legge: “Al televoto il codice 18, quello di Geolier, in particolare risultava bloccato”, per questo motivo sarebbe richiesto “Il risarcimento danni e il rimborso del pagamento per il voto inutilizzato anche per mortificazione della giuria e volontà popolare”.

La class action di Napoli contro il televoto di Sanremo

L’intera città di Napoli ha puntato molto sulla vittoria del suo concittadino Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Per questo la mancata vittoria ha rappresentato una grande delusione per i cittadini partenopei che hanno deciso di unirsi per far partire una class action.

L’avvocato Angelo Pisani ha, infatti, dichiarato su Novella2000: “Abbiamo presentato un esposto alla Procura di Imperia per truffa da minorata difesa in danno agli utenti votanti, che hanno avuto difficoltà e perso soldi per accedere al televoto lanciato al festival di Sanremo”.