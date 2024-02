L’attrice Nathaly Caldonazzo si apre e rivela dettagli intimi sul rapporto con Massimo Troisi e sulla sua difficile infanzia.

L’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo si è lasciata andare ad alcune confessioni inedite sulla sua vita privata, parlando sia della sua difficile infanzia e sia del suo rapporto con l’attore Massimo Troisi.

Un’intervista commovente in cui non ha risparmiato i dettagli più crudi e difficili della sua vita, come il modo in cui è stata concepita dai suoi genitori. Un racconto toccante in cui si è messa a nudo.

Nathaly Caldonazzo: le rivelazioni dolorose sulla sua famiglia

L’attrice e showgirl ha rivelato alcuni dettagli intimi della sua infanzia e della sua famiglia durante la sua partecipazione a One Podcast.

Massimo Troisi

Ha, infatti, rivelato: “Nasco a Roma da una famiglia disastrata. Mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della violenza, è una cosa che mi ha sempre detto mia madre e che avrei preferito non sapere. Venire al mondo e sapere che comunque nessuno mi aspettava, che ero stata uno sbaglio, che ero venuta fuori da una violenza sessuale, che lui non si è presentato quando sono nata… Vieni fuori un po’ tipo: “Scusate se ci sono…”. Io ho assistito a tante brutte scene di mio padre nei confronti di mia madre, scene che rimangono per sempre nella testa. Non sai come comportarti”.

Nathaly Caldonazzo: Massimo Troisi e l’anoressia

L’attrice ha raccontato di aver lottato contro l’anoressia, un disturbo che si è sviluppato dopo un innocente commento di Troisi su di lei che, senza malizia, le consigliò di non mangiare una torta. Questo episodio ha scatenato una spirale di autodistruzione per l’attrice, che ha lottato per ritrovare un rapporto sano con il cibo e con sé stessa.

Sul rapporto con Troisi, invece, ha rivelato: “Mi ha cercato come un matto dappertutto. Finché il suo migliore amico dell’epoca, che era Massimo Bonetti, si era fidanzato con la parrucchiera di mia sorella. Sta di fatto che dopo una settimana mi arriva la sua telefonata e dopo un’ora, con la sua simpatia, mi convince ad andare a prendere un caffè a casa sua. Ci siamo raccontati un pochino e sentivo tic tic tic… una cosa metallica, era il suo cuore. La cosa brutta è che poi dopo l’operazione, quindi passato un anno e mezzo, questo ticchettio non era più regolare, era tic tic, poi si fermava, tic tic tic”.