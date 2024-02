Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? La madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, risponde al gossip del momento.

Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha deciso di dire la sua sulla presunta separazione tra Chiara Ferragni e il rapper. Mentre i Ferragnez mantengono il loro silenzio sui social, le persone vicine alla coppia lasciano indizi sulla rottura. Ma la voce più autorevole, in questo momento, è proprio quella della mamma di Federico Lucia.

Le sue parole fanno chiarezza sull’attuale situazione sentimentale della coppia più famosa d’Italia. Ecco che cosa ha rivelato.

Annamaria Berrinzaghi dichiara: “Speriamo vada tutto bene”

Dopo le insistenti voci della rottura tra i Ferragnez, Adnkronos ha deciso di interpellare proprio la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, sposata con Franco Lucia.

Db Milano 17/05/2023 – photocall serie Prime Tv ‘The Ferragnez’ seconda stagione / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Chiara Ferragni-Fedez

La donna ha rilasciato poche dichiarazioni, ma ricche di significati nascosti. Il commento, infatti, è stato: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”. Tuttavia, ha concluso dicendo: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Ma cosa possiamo dedurre da queste parole?

Chiara Ferragni e Fedez: Annamaria Berrinzaghi conferma le voci sulla rottura?

In base alle dichiarazioni della madre del rapper sembrerebbe proprio che le voci sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez siano reali. Infatti, la Berrinzaghi non ha smentito in modo categorico le voci sulla crisi coniugale tra il figlio e la moglie.

Da questo possiamo giungere a due possibile conclusioni: la prima è che la crisi tra i Ferragnez sia reale e che, quindi, tra i due sia realmente finita, e la seconda è che si tratti di una strategia in cui è stata coinvolta anche la madre del rapper. In fondo, Annamaria Berrinzaghi si è sempre occupata di gestire l’immagine del figlio, e potrebbe averlo fatto anche in questa situazione.