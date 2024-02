Paola Ferrari ha commentato la presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, ipotizzando che il gesto sia frutto di una strategia ben precisa.

La notizia della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando una miriade di reazioni tra i fan e non solo. Al centro dei dibattiti non vi è soltanto la fine di una delle coppie più amate e seguite del panorama vip italiano, ma anche le ipotesi e le teorie su quanto questa possa essere frutto di una strategia calcolata. Paola Ferrari, nota giornalista, ha riportato le riflessioni circolate su Dagospia, sollevando dubbi sulla veridicità dell’addio tra i due personaggi pubblici.

Cosa ha detto Paola Ferrari

Paola Ferrari si è interrogata sulla possibilità che la notizia, rilasciata da Dagospia, possa essere una strategia ben orchestrata per distogliere l’attenzione da altre questioni più delicate che hanno riguardato la coppia recentemente: “E se fosse tutta una mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?”.

Ecco il post di Paila Ferrari.

Chiara Ferragni gate

Le recenti settimane non sono state facili per Chiara Ferragni: ta i fatti salienti vi è stato il caso del Pandoro col marchio Balocco, le problematiche legate a collaborazioni con Safilo e Coca-Cola, senza trascurare gli scandali che hanno coinvolto prodotti come le uova di Pasqua, la bambola Trudy e i biscotti Oreo.

Per far fronte a questa delicata situazione, l’imprenditrice digitale ha deciso di avvalersi del supporto di una task force altamente specializzata, composta dall’agenzia di comunicazione Community e dagli studi legali Gianni & Origoni e Marcello Bana.

L’obiettivo principale, oltre a salvaguardare i contratti esistenti con marchi nazionali e internazionali, è soprattutto quello di interrompere la perdita di followers e ripristinare la credibilità di Ferragni agli occhi del pubblico e dei brand. La separazione, dunque, potrebbe essere innanzitutto una strategia di comunicazione e marketing per spostare l’attenzione dalle vicende giudiziarie.

Nel frattempo, la possibilità di avere chiarimenti definitivi sembra rinviata al prossimo appuntamento televisivo con Chiara Ferragni, attesa come ospite domenica 3 marzo a “Che tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3.

È possibile che durante l’intervista emergano nuovi dettagli e forse anche conferme o smentite ufficiali riguardo la situazione coniugale. La curiosità intorno a questa vicenda è tanta, specialmente dopo che si è diffusa la voce secondo la quale sarebbe stato Fedez a compiere il gesto di lasciare la residenza di famiglia.