Nuovi amori, tristi separazioni ma anche tanti rumors. Non sono mancate le notizie negli ultimi giorni. Ecco i gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente intensi per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo e in generale dei Vip. Amori inattesi e alle volte anche criticati come quello di Stefano De Martino e la sua nuova fiamma, coppie che si sono lasciate come Tiziano Ferro e suo marito, ma anche scoop e, purtroppo, anche qualche terribile news. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 18 al 22 settembre.

I gossip della settimana: il divorzio di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro

La settimana di notizie si è aperta con una sorpresa, in negativo, per tutti i fan di Tiziano Ferro. Il cantante, infatti, ha annunciato la fine del suo matrimonio col marito Victor Allen. I due hanno avviato le pratiche per il divorzio. Ora, l’attenzione del’artista italiano è per i figli che ha intenzione di proteggere.

Di seguito anche il post del cantante:

Nuovo arrivato in casa Ferragnez

Chiara Ferragni – Fedez

Da una famiglia che si divide, ad una che dà il benvenuto ad un nuovo componente. I Ferragnez hanno annunciato l’ingresso in casa di Paloma, una bellissima cagnolina che arriva dopo che, qualche tempo fa, Chiara, Federico, Leone e Vittoria avevano salutato la compianta Matilda.

La nuova fiamma di Stefano De Martino

Stefano de Martino

Un’altra bella notizia, questa volta in tema amore. Stefano De Martino sembra aver ritrovato il sorriso con la nuova fiamma, Martina. Il conduttore è stato pizzicato con la ragazza e tra i due pare esserci decisamente del tenero. Dopo Belen, l’ex ballerino di Amici è tornato a respirare aria di serenità.

Carolina Marconi e l’incubo tumore

Carolina Marconi

Sono state, invece, ore di paura per Carolina Marconi. La nota modella ed GF ha raccontato che i recenti esami di controllo per il tumore che aveva superato hanno dato degli esiti incerti. Una tac, in particolare, ha mostrato qualcosa di anomalo che merita ulteriori controlli.

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5?

Myrta Merlino

Chiudiamo, infine, con una voce che avrebbe dell’incredibile se confermata. Gli ascolti non ottimali del nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino potrebbero portare Mediaset a fare nuovi cambiamenti. In particolare pare che il ruolo della conduttrice non sia poi così stabile. Al suo posto si parla già di una collega piuttosto nota alla rete…