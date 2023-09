Dopo aver detto addio alla cagnolina Matilda, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’ingresso di una nuova arrivata in famiglia.

Lo scorso luglio Chiara Ferragni ha detto addio alla sua adorata cagnolina Matilda, che si è spenta dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. In queste ore l’influencer e suo marito Fedez si sono concessi uno scatto di famiglia con i figli, Leone e Vittoria, e hanno annunciato l’arrivo di una nuova, piccola amica: una cucciola di labrador di nome Paloma.

“Benvenuta in famiglia”, hanno scritto i due mostrando la nuova arrivata per la prima volta.

Chiara Ferragni e Fedez: un nuovo cane dopo Matilda

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato quanto i loro figli, Leone e Vittoria, provassero nostalgia per la loro amica a quattro zampe, Matilda, scomparsa lo scorso luglio. La coppia ha voluto dunque sorprendere i suoi bambini, e attraverso i social ha annunciato l’arrivo di una nuova amica a quattro zampe, Paloma. La cagnolina (di razza Labrador) si è lasciata fotografare con la sua nuova famiglia e mentre i piccoli Leone e Vittoria la coccolavano teneramente.

In tanti tra i fan dei social hanno fatto le congratulazioni ai Ferragnez per il nuovo arrivo in famiglia e sono impazienti di saperne di più sulla coppia che, nelle prossime settimane, traslocherà in una nuova lussuosa casa a Milano. La stessa Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha mostrato ai fan alcuni dettagli sul suo appartamento esclusivo e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.